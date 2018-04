Madrenas proposa reunir-se amb Millo el 17 de maig

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha acceptat reunir-se amb el delegat del Govern, Enric Millo, "pel bé de la ciutat". Madrenas ha proposat com a data el 17 de maig al matí, i assegura que serà una reunió de treball tècnica i política però que les relacions institucionals de l'Ajuntament amb l'Estat continuaran trencades.

Madrenas espera que Millo vingui "amb un calendari i pressupost" per a l'Arxiu Provincial i adverteix que afegirà altres qüestions a l'ordre del dia, com ara la decisió del Consell de Ministres de paralitzar l'ajut per a la modernització de la planta de Campdorà al qual s'havia compromès la Generalitat.

L'alcaldessa també demanarà a Millo explicacions sobre la "depuració de responsabilitats per l'ús desproporcionat de la força el dia 1 d'octubre", quines accions de reconeixement a les víctimes té previstes l'Estat i si es retiraran les instruccions a la Fiscalia i els cossos policials per perseguir la llibertat d'expressió i manifestació dels independentistes.

Pel que fa al text de la placa de la plaça U d'octubre de 2017, pel qual Millo ha anunciat que encarregarà un informe a l'Advocacia de l'Estat, assegura que la violència de l'1-O va ser "una evidència" i que l'única eina de defensa que té el PP és negar-la, "ja que les dimissions, en aquest partit, no s'estilen gaire, tot i que n'hi hagi hagut un exemple recent". "El relat és veraç i cert, no hem fet literatura", assegura Madrenas.