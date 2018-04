Vaga estudiants UdG: Aules buides i accessos barrats amb contenidors en una vaga d'alumnes massiva a la Universitat de Girona

Uns 500 estudiants es manifesten pel centre de Girona.



El seguiment de la jornada de vaga d'estudiants avui a la UdG ha estat important en la majoria de centres Mentre que a les facultats de Lletres, Turisme, Educació i Psicologia, Ciències, Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials no s'ha dut a terme activitat acadèmica, a Infermeria, Medicina i la Politècnica, s'estan duent a terme amb normalitat les classes, amb la presència del 80% de l'alumnat.







A més, un grup d'estudiants ha passat la nit a la facultat d'Econòmiques. Tot i que els piquets dificultaven l'accés a les aules (amb brides, cadenats i altres elements), a l'entorn de les deu del matí s'ha deixat accedir a l'interior a alguns dels alumnes que s'han acostat.





Avui 26A Vaga!



Esquirol no passaràs!! ?? pic.twitter.com/lLeXEWVckT — SEPC UdG (@SepcUdG) April 26, 2018

COMUNICAT | Davant de les accions per part de col·lectius estudiantils @estudiantsudg condemna el bloqueig en els acceos i demana al #ConsellDeGovernUdG que és necessari dotar de drets a la comunitat estudiantil universitari per realitzar aturades acadèmiques pic.twitter.com/ZbzAkCkyjT — C. Estudiants UdG (@estudiantsudg) April 26, 2018

"Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses". https://t.co/HotvKgzzJO — Albert Ruda (@albertruda) April 26, 2018

Condemna del Consell d'Estudiants

Des deli ho consideren un "atemptat contra les llibertats de l'estudiant". La protesta es traslladarà a partir de les dotze a la manifestació que s'ha convocat a la facultat d'Infermeria i Medicina i que té previst acabar a la. La vaga també està convocada als instituts de secundària, però aquesta ha tingut uns seguiment més desigual.Ahir al la nit, el degà de la facultat,que hi havia alumnes que hi volien passar la nit, que ell no.permetia, però que el rector els havia donat permís i aquest matí ha tuitat en contra d'aquestes accions Davant les accions de bloqueig d'accessos als diferents campus de la UdG, el Consell d'Estudiants ha emès un comunicat en el que critica aquestes accions ja que creu que perjudiquen a la llibertat a la educació i desvirtua el missatge de l'aturada a la que sí van donar suport instant als equips de direcció a la suspensió d'activitats avaluables i incloure consignes en defensa del col·lectiu LGTBI.Malgrat això, el Consell d'Estudiants lamenta que la lluita pels preus públics i dels drets LGTBI queda desdibuixada per les accions que "atempten les llibertats de l'estudiants que volen exercir el seu dret a la educació".El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) i el Sindicat d'Estudiants (ES) han cridat aquest dijous a una vaga a universitats i instituts en defensa de la democràcia, d'acabar amb l'article 155 de la Constitució i demanar l'aplicació del 30% de rebaixa de les taxes universitàries.Es tracta de la primera vaga estudiantil des de la convocada per la plataforma Universitats per la República i sindicats el 26 d'octubre contra el 155, a més de l''aturada de país' del 8 de novembre i una protesta el 15 de març davant la seu de la Secretaria d'Universitats i Recerca.La jornada de vaga del dijous ha tingut la seva avantsala aquest dimecres a l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que realitza dos dies de vaga i que ha tingut seguiment en vuit facultats del campus de Bellaterra.El Consell de l'Estudiantat dels Universitats Catalans (Ceucat) ha assegurat aquest dimecres que el motiu principal de la vaga és la reducció dels preus públics de grau i màster, i ha cridat també a fer visible el Dia Internacional de la Visibilització Lèsbica, que se celebra aquest dijous.Per això, ha instat els col·lectius estudiantils a incloure reivindicacions del Dia Internacional de la Visibilització Lèsbica, instar els deganats i rectorats a suspendre les activitats avaluables i la "essencial unitat" en la comunitat universitària per fer efectiva la reducció en les taxes i revertir la infrafinanciació.L'ES convoca vaga en defensa de la democràcia i la llibertat, i per posar fi a la "repressió franquista", lamentant els atacs a drets democràtics i llibertats de Catalunya.Ha cridat a buidar les aules i omplir els carrers "en defensa de la democracia i la llibertat, la derogació de l'article 155, la llibertat dels presos polítics, per la república del poble i contra la criminalització de les idees".MOBILITZACIÓ "EN CLAU REPUBLICANA"El Sepc ha convocat la vaga aquest dijous en tots els centres educatius com a "tret de sortida de mobilitzacions en clau republicana".La convoca per demanar aplicar la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i l'equiparació de preus de màster i grau; apostar per l'educació pública i acabar amb els concerts, i revisar i crear protocols efectius que combatin les violències masclistes.