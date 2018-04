La Policia de Salt disposarà de tres lectors de xips per identificar els gossos

El Col·legi de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya han lliurat aquest mati a la Policia Local de Salt tres lectors de micro-xips, que permetran als agents identificar els propietaris dels gossos perduts o abandonats i saber si algun animal incompleix la normativa i no ha estat micro-xipat.

L'Ajuntament de Salt i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, signaran un conveni pel que la policia local podra disposar de les dades de l'Arxiu Identificatiu d'Animals de Companyia (AIAC). D'aquesta manera es facilitarà la identificació del propietari i el retorn de l'animal, en els casos d'animals de companyia perduts, robats o extraviats. També servirà per prevenir abandonaments i millorar l'actualització del cens d'animals de la vila.

A l'acte de la cessió dels lectors de micro-xips hi han assistit el president del Col·legi de Veterinaris de Girona i els regidors de Salut i Sanitat, Isabel Alberch, i de Seguretat Ciutadana Toni Vidal, que han agraït la donació del Col·legi de veterinaris. Per la seva banda, Bernat Serdà, en representació del Col·legi de Veterinaris de Girona, ha destacat la voluntat dels veterinaris de col·laborar amb l'administració per assolir la tinença responsable dels animals domèstics.

La utilització d'aquests nous lectors serà un suport fonamental per controlar el compliment de la nova Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció i Tinença Responsable dels Animals que està a punt de ser aprovada definitivament .

Ajuntament i Veterinaris estan treballant també en una campanya escolar per sensibilitzar els infants de la necessitat de tenir una actitud responsable i cívica quan es té una mascota.