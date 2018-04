El Shopp Out arriba a les 40 marques i reordena l'espai per oferir més productes

El Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera, la iniciativa de shopping social més important de l'Estat amb 4.000m2 d'expositors, consolida l'11a edició arribant a les 40 marques de moda. La proposta per aquest any s'ha presentat aquest matí a les instal·lacions de la Fundació i tindrà lloc del 3 al 6 de maig al polígon Mas Xirgu de Girona, on s'oferiran descomptes de fins al 70% en tots els productes. La jove dissenyadora de moda de Girona, Mireia Vidal, n'és la padrina.

En aquesta edició de primavera, la Fundació Ramon Noguera ha apostat per reordenar els diferents espais per tal d'oferir més productes als milers d'assistents del Shopp Out. D'aquesta manera, el visitant trobarà un recorregut nou amb l'entrada situada al carrer la Gerundense. Com cada any, un dels valors afegits de la iniciativa és que el 5% de les vendes que es facin durant els quatre dies es destinaran a impulsar projectes socials de la Fundació. El Shopp Out obrirà les seves portes el dijous 3 de maig a les 10 del matí fins a les 9 de la nit, un horari que es repetirà el divendres i el dissabte. Diumenge l'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre.

A la presentació, que ha tingut lloc aquest matí, hi ha assistit la dissenyadora Mireia Vidal, que és la padrina d'aquesta nova edició. Vidal ha assegurat estar "impressionada" de la feina diària que fa la Fundació Ramon Noguera i ha destacat la importància que "grans marques de moda vinguin al Shopp Out sense tenir botiga a Girona". La jove dissenyadora també ha fet èmfasi en la inclusió social de la iniciativa, ja que "està molt bé que des de la moda es pugui ajudar a un col·lectiu com són les persones amb discapacitat intel·lectual". Vidal és una jove emprenedora gironina que amb només 21 anys ha aconseguit obrir un show room a Barcelona i a Girona, i instal·lar oficines a Londres, Nova York i Mèxic. La jove, que està especialitzada amb vestits nupcials, va dissenyar fa uns anys un vestit de festa per a la reina Leticia.

La directora gerent del Grup Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, ha explicat que en aquesta edició "hem ampliat l'oferta i les marques que ens acompanyen, i hem canviat la distribució dels més de 4.000m2 d'expositors". Perich també ha recordat que el Shopp Out funciona gràcies a la gent que ho fa possible cada any i que amb aquesta nova edició "volem que tothom trobi la seva cara". A l'acte també hi ha assistit la tinent alcalde d'hisenda i règim interior de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, que ha indicat que "el Shopp Out és un esdeveniment molt esperat a Girona i a les comarques gironines", alhora que ha assegurat que "ningú sap fet tan bé com fa la Fundació Ramon Noguera aquesta funció d'integració laboral i social a través de la moda" i per això ha insistit en que "sou un exemple".

El col·laborador de la Fundació i coordinador de les marques del Shopp Out, Xavier Alomar, també hi ha estat present i ha indicat que després d'uns anys de creixement i novetats, en aquesta 11a edició han aconseguit 40 marques de moda, 10 d'elles noves. Alomar ha repassat tota l'oferta de moda, gastronomia i oci que s'ha programat pels quatre dies de l'esdeveniment amb "la intenció que la gent pugui passar unes 3 o 4 hores comprant lentament". Per aquest motiu, ha assegurat que "hem augmentat l'oferta culinària i d'oci adaptat a nens de totes les edats".

El Shopp Out de primavera comptarà amb 40 marques de moda, entre elles peces de roba, calçat i complements de la temporada primavera-estiu. Com a novetat, 10 firmes portaran per primera vegada els seus productes al shopping social gironí.

També la Fundació Ramon Noguera oferirà als visitants peces de roba i complements que podran comprar a la botiga laFundació, que es troba a les mateixes instal·lacions on se celebra el Shopp Out. Com a novetat, la Fundació Molí d'en Puigvert, que és una entitat social de Palafolls que gestiona botigues de moda, tindrà un estand al Shopp Out.

Després de més de 10 edicions, l'esdeveniment s'ha convertit en una cita obligada on trobar productes amb grans descomptes. Alhora, l'organització també potencia una oferta més enllà de les compres dedicada a l'oci i a la diversió en família amb concerts, tallers i espectacles infantils.

Entre els grups que actuaran durant els quatre dies del Shopp Out trobem Double Chick (dijous a 2/4 de 8 del vespre), The Maria's (divendres a 2/4 de 8 del vespre), Rita Valero (dissabte a les 12 del migdia), Buena Onda (dissabte a 2/4 de 8 del vespre), Clàudia Céspedes i Albert Huguet (diumenge a les 12 del migdia) i Hnos. Fernández, programat dins del Festival Rumbesca (diumenge a 2/4 de 7 de la tarda).

En clau infantil, la Fundació ha programat activitats perquè els nens i nenes puguin passar una gran jornada mentre els adults gaudeixen dels descomptes que oferiran les firmes de moda. La Minúscula Teatre prepararà un taller de capses i capsetes (divendres a les 6 de la tarda), un de titelles del drac bufador (dissabte a les 12 del migdia), una lectura de contes de dracs de tota mena (dissabte a les 6 de la tarda), un taller de caretes i antifaços de primavera (diumenge a les 12 del migdia) i una lectura de contes de tots colors (diumenge a les 5 de la tarda).

Seguint la dinàmica d'edicions passades, i amb l'objectiu que els visitants puguin passar tot el dia al Shopp Out, s'instal·laran food trucks amb diverses propostes gastronòmiques. Entre l'oferta d'aquesta edició, que augmenta en relació a l'edició de tardor, hi haurà Creperia MariaUnaCrep, Carambola, Can Sibarita, BistroVan, Gela't, Caravan Racer, Yon Wang Truck, Bar&Terrassa San Miguel –que serà patrocinador de l'esdeveniment– i el Taller Degustació laFundació, els dos últims gestionats pels propis treballadors de l'entitat.

Gràcies a la col·laboració de Windoor, el Túnel del Vent d'Empuriabrava, tothom qui participi al Shopp Out i pengi una fotografia a les xarxes amb el hashtag #lescaresdelshoppout, podrà guanyar un vol per a dues persones. També el concessionari Autopodium de Girona tindrà un estand i promocionarà 30 vehicles Audi Selection Plus, que estaran a la venta durant els dies 4 i 5 de maig.



Sobre la Fundació Ramon Noguera

El Shopp Out va començar el juliol de 2013 amb 200m2 on s'instal·laven les primeres marques que van decidir apostar per la iniciativa social. Després d'uns anys amb una bona acollida de públic, l'esdeveniment ha crescut fins a consolidar dues edicions anuals, que se celebren cada mes de maig i octubre. En la passada edició es va arribar als 4.000m2 de superfície d'exposició i als 40.000 visitants.

La Fundació Ramon Noguera està especialitzada en la creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants amb trastorns del desenvolupament. Atén a més de 1.000 persones al llarg de l'any i n'ocupa a més de 400, entre les quals 200 amb discapacitat.