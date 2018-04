Girona, Temps de Flors 2018: tota la informació

S'acosta una nova cita del "Girona, Temps de Flors", l'esdeveniment que més visitants porta a la ciutat. Del 12 al 20 de maig, la que serà la 63a edició de la mostra, a més d'acollir l'exposició dels muntatges florals que elaboren centenars de participants, professoinals i aficionats, omplirà Girona de concerts al carrer, s'obriran monuments, patis, jardins i edificis emblemàtics perquè es puguin visitar, hi haurà jornades de portes obertes als museus, s'engalanaran les entrades a la ciutat, es faran promocions en el transport per facilitar l'arribada dels visitants i també hi haurà preus especials en hotels i restaurants, alguns dels quals oferiran especialitats elaborades a partir de flors. Aquí i allà hi haurà una infinitat d´activitats programades per diversitat de gustos i edats.

Tot està pensat per fer al més agradable possible la visita al qui ve de fora i als propis ciutadans.



Temps de Flors 2018: Novetats

Els jardins del Campaner i els jardins de la Devesa seran les dues grans novetats d'aquesta edició de Temps de Flors, que se celebra del 12 al 20 de maig.



Temps de Flors 2018: Horari

Les exposicions florals es podran visitar cada dia de les 10 a les 22 h i els dos dissabtes i el dimecres dia 16 de d'abril de 10 a 24 h.

Girona, Temps de Flors 2018: El cartell

El cartell d'enguany de Temps de Flors és una aquarel·la dels elements icònics de la ciutat: Catedral, Sant Feliu, les cases de l'Onyar, el pont de les Peixateries Velles i el Pont de Pedra). L'autora del cartell és Montse Serrano, estudiant de l'Institut Santiago Sobrequés de Girona.

Girona, Temps de Flors 2018: Què visitar

A banda dels carrers del Barri Vell, la mostra "Girona, Temps de Flors" ofereix visites guiades, permet visitar espais emblemàtics de la ciutat com ara els soterranis de la Catedral, el refugi antiaeri del Jardí de la Infància, l´antic cinema Modern... Cada any s'habiliten nous espais i s'engalanen per a l'ocasió. De tota manera, hi ha una sèrie d'espais que continuen sent els més concorreguts en cada edició de la mostra: el conjunt romànic de Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau, la plaça dels Jurats, els Banys Àrabs, les Sarraïnes, Sant Lluc, Sant Feliu, les escales de la Catedral i els seus soterranis, la Torre Gironella i els jardins dels Alemanys, la Casa Lleó Avinay i l'església de Sant Martí Sacosta.

Girona, Temps de Flors 2018: On menjar

Aquest any seran 46 els establiments que oferiran menús florals. S´han adherit a la iniciativa #Gastroflors: 1.477 (Hotel Camiral PGA), Amaranta, Amici Coffee & Tapes, Artusi, Brots de Vi, Bubbles Gastrobar, Cal Ros, Cercle Vermuteria, Cocolino, Cua de Gall, Cuida't, D.O., Divinum, Dúplex, Ecoàpat, El 9Burg, El Caliu, El Museu del Vi, El Pati, Els jardins de la Mercè, Imperial Cafè, Índigo, La Taparia del Jim's Devesa, La Font del Gat, La Gioia Pizzeria & Restaurant, La Penyora, La Poma, La Reserva Espai Gourmet, La Rosaleda Jardí Degustació, L'Entrama, Llevataps, Mien, Mimi, Ms Moon Cocktail Bar (Hotel Ciutat de Girona), München, One Sushi Restaurant, Restaurant +Cub, Restaurant Casa Anamaria Hotel, Restaurant Girum, Restaurant Meliá, Tasca Galega Esconxuro, Terral Restaurant, The Club Cafè (Hotel Camiral), Tips Masia Urbana, Umai, Vinil.



Girona, Temps de Flors 2018: On aparcar

Són milers els visitants que vénen de fora de la ciutat per gaudir de la mostra floral, i la majoria vénen amb vehicle propi, fet que complica la mobilitat. Als aparcaments més propers al centre és pràcticament impossible trobar-hi una plaça lliure, de manera que per trobar lloc de forma gratuïta cal allunyar-se una mica i moure's a peu. Hi ha aparcaments amb places gratuïtes a la zona de la Copa, a la Devesa, a la rotonda del Pont de Pedret, a la zona dels cinemes Oscar, al Pavelló de Fontajau, a la zona de l'escola de Domeny, Vista Alegre, Montilivi, zona de l'Hipercor, Parc del Migdia, zona Hortes de Santa Eugènia...