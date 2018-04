Tots els casals d'estiu de la ciutat de Girona

L'ajuntament de Girona amb la responsable del programa de casals d'estiu, han presentat l'oferta de casals d'estiu d'enguany, que compta amb més de 3.200 places i 45 propostes. Les activitats estan gestionades en col·laboració amb una vintena d'entitats i associacions de la ciutat, com centres d'esplai, clubs esportius o agrupaments escoltes, entre altres.

Les inscripcions a aquestes activitats es podran fer a partir del proper dilluns, 23 d'abril, a través del nou web municipal, que ofereix un cercador de casals molt viusual que permet filtrar per mes, durada, any de naixement i lloc de l'activitat i facilitat, d'aquesta manera, la secció de les opcions existents.



Informació bàsica dels diferents casals disponibles

Casal Annexa

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 100

Període: Juliol

Durada: Mensual/ Quinzenal

Lloc: Escola Annexa - Joan Puigbert

Preus mensuals del 2 al 31 de Juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13 h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjardor 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Annexa ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d'activitats. En el casal, els infants coneixeran i s'endinsaran en les aventures d'en Geroni, un jove inventor que els explicarà les aventures que es poden reviure fent un tomb per la història. Els infants viatjaran per la màquina del temps que els permetrà conèixer la història de Catalunya. També es faran activitats per la ciutat i es faran dues excursions de tot el dia. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Bruguera

Temàtica: Lleure

Edat: 4 -12 anys (2014 - 2006)

Places: 120

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Joan Bruguera

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Bruguera ofereix dos eixos temàtics diferenciats segons les edats dels participants. Els més petits s´endinsaran en el regne del príncep Oleguer, a qui hauran d´ajudar a superar diferents aventures plenes de proves i perills. Els més grans s´endinsaran en les aventures de les molles i els cargols d´en Llauneta, a qui hauran d´ajudar a superar la seva missió.A partir de 1r de primària, s'anirà un dia a la setmana a la piscina. Els infants de cicle infantil es quedaran al casal fent activitats d´aigua.



Casal Cassià Costal

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places 80

Període: Juliol

Durada: Mensual/ Quinzenal

Lloc: Escola Cassià Costal

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Cassià Costal ofereix dos eixos temàtics diferenciats segons les edats dels participants. Els més petits s´endinsaran en el regne del príncep Oleguer, a qui hauran d´ajudar a superar diferents aventures plenes de proves i perills. Els més grans s´endinsaran en les aventures de les molles i els cargols d´en Llauneta, a qui hauran d´ajudar a superar la seva missió.A partir de 1r de primària, s'anirà un dia a la setmana a la piscina. Els infants de cicle infantil es quedaran al casal fent activitats d´aigua.



Casal Cassià Costal Agost

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 120

Període: Agost

Durada: Mensual / Quizenal

Lloc: Escola Cassià Costal

Preus mensuals de l'1 al 31 d'agost:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Cassià Costal ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la diversió i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal els més petits coneixeran en Brunyol i en Panellet, a qui hauran d´ajudar a superar diferents contratemps, i els més grans realitzaran un viatge en el temps per a descobrir altres èpoques i als seus avantpassats.A partir de 1r de primària, també es va un dia a la setmana a la piscina. Aquell mateix dia els de cicle infantil es queden al casal fent activitats d´aigua.



Casal CEE Font de l'Abella

Temàtica: Educació especial

Edat: 4 - 18 anys (2014 - 2000)

Places: 30

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: CEE Font de l'Abella

Preus mensuals del 25 de juny al 31 de juliol:

Horari de 9 a 17h (inclou dinar) 430€



El casal CEE Font de l´Abella està destinat a tots aquells infants i joves amb discapacitats severes o trastorn d´Espectre Autista que no poden ser atesos de forma adequada a la resta de casals d´estiu ordinaris a causa de les seves necessitats educatives especials. Es pretén oferir activitats ludicoeducatives ajustades a les necessitats individuals de cada participant, de manera que s´ofereixi una continuïtat en la metodologia i la feina realitzada durant el curs escolar. També es pretén oferir un servei personalitzat i de qualitat encaminat a millorar l´autonomia dels participants, relacionant amb aquest propòsit com a mínim el 40% de les activitats.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal CEE Palau

Temàtica: Educació especial

Edat: 4 - 18 anys (2014 - 2000)

Places: 20

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: CEE Palau

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 17h (dinar inclòs) 470€ Socis AMPA

Horari de 9 a 17h (dinar inclòs) 195€ No socis AMPA



El casal CEE de Palau és un casal adaptat a les necessitats de persones amb pluridiscapacitat. En aquest casal es continuen les activitats terapèutiques dels infants i joves que assisteixen al centre durant l´any, i es combinen amb activitats lúdiques 100% adaptades. Inclourà fisioteràpia, hidroteràpia i activitats d'estimulació multisensorial, així com activitats de relaxació, psicomotricitat i sortides, amb l´objectiu que els participants puguin gaudir al màxim.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina.



Casal Cultura Urbana

Temàtica: Artístic

Edat: 12 - 16 anys (2006 - 2002)

Places: 20

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: La Jove Escola de Ball

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9a 13h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Cultura Urbana ofereix el món de les danses urbanes com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal es realitzen creacions pròpies i s´aprenen danses urbanes com el hip-hop, popping, locking, b-boying, etc, i es realitzen altres tallers com de maquillatge, edició de vídeos, creacions de muntatges musicals, etc.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fan diverses excursions.



Casal de cinema

Temàtica: Artístic

Edat: 8 - 12 (2010 - 2006)

Places: 24

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Museu del Cinema

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Servei de menjador 180€



El casal del Cinema centra les seves activitats en el món del cinema i de la imatge. En el casal es destaparà la màgia de l´espectacle a través de tallers, jocs, sortides, etc.. Els participants rodaran una pel€lícula.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal de joves de Can Gibert

Temàtica: Lleure

Edat: 13 -17 anys (2005 - 2001)

Places: 40

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Centre Obert Güell

Preus mensuals del 28 de juny al 25 de juliol:

Horari de 15:30 a 19:30h 134€



El casal de joves de Can Gibert ofereix el lleure i l´esport com a eix central en la dinamització d´activitats, amb els objectius de donar continuïtat a les activitats de Centre Obert que organitza la mateixa entitat durant l´any i de fomentar la diversió i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal s´organitzen excursions, tallers, jocs i activitats esportives. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fan tres excursions de tot el dia.



Casal de joves de Girona Est

Temàtica: Lleure

Edat: 12 - 16 anys (2006 - 2002)

Places: 18

Període: Juliol

Durada: Quinzenal

Lloc: Centre Cívic Onyar i Escola Vila-Roja

Preus mensuals del 2 al 24 de juliol:

Dimarts i dimecres de 9:30 a 14h / dijous de 10 a 19h 195€



El casal de joves de Girona Est ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació i la cohesió entre els joves a través d´aquest i de donar continuïtat a l´espai de Centre Obert per adolescents que organitza la mateixa entitat durant el curs escolar al barri de Girona Est. Al llarg de la durada del casal es treballaran diferents tallers i activitats per la realització d´una exposició fotogràfica al Centre Cívic Onyar sobre instants capturats en els diferents barris.Durant les tres setmanes també es va un matí a la setmana a la piscina i es fan tres excursions a fora de Girona.



Casal de joves de Pont Major

Temàtica: Lleure

Edat: 13 - 17 anys (2005 - 2001)

Places: 20

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Carme Auget

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 10 a 13h i de 15 a 18h (el dimecres només matins) 195€



El casal de joves de Pont Major ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la diversió, la participació i cohesió entre els joves del barri a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal es realitzen activitats de lleure, activitats culturals, activitats recreatives i/o artístiques, entre altres. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fan dues excursions de tot el dia.



Casal de joves La Geneta

Temàtica: Lleure

Edat: 12 - 16 anys (2006 - 2002)

Places: 20

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: CREC de Sant Daniel

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

De dilluns a divendre de 9 a 13h (dijous tot el dia) 195€



El casal de joves La Geneta ofereix el lleure relacionat amb el món de la natura i el medi ambient com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal s´organitzen activitats en plena natura, excursions i tallers a l´aire lliure.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fa una acampada cada dijous organitzada pels participants.



Casal de joves naturalistes

Temàtica: Lleure

Edat: 13 -16 anys (2005 - 2002)

Places: 24

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Espai Cívic La Rosaleda

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Servei de menjador 180€



El casal de joves naturalistes ofereix el lleure relacionat amb la natura com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació, la diversió i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal es compta amb diferents activitats educatives i lúdiques en contacte amb el medi natural fent que els joves siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge. Es vol fomentar l´esperit d´investigació, descobrir i gaudir de la gran riquesa natural i de la biodiversitat de Girona i del Gironès. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fan dues excursions de tot un dia.



Casal de La Creueta: Estiu Actiu

Temàtica: Lleure

Edat: 6 - 16 anys (2012 - 2002)

Places: 24

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Local de La Creueta

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Dilluns i dimarts de 9:30 a 13h / dimecres de 9 a 17h / dijous de 15:30 a 19h 195€



El casal de La Creueta: Estiu Actiu ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar l'aprenentatge en valors, la diversió i la cohesió entre els infants i joves. En el casal es faran diferents activitats lúdiques i educatives com tallers, sortides, espai de deures i tot tipus de jocs: esportius, d´equip, cooperatius i de coneixement de l´entorn. Es faran tres excursions a fora del casal. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal de Lleure i Esport de Fontajau

Temàtica: Lleure

Edat: 6 -14 anys (2012 - 2004)

Places: 150

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Pavelló Municipal Girona-Fontajau

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal de Lleure i Esport de Fontajau proposa activitats que combinen el lleure i la pràctica de l´esport. Es realitzaran dinàmiques a l´aire lliure com jocs esportius, sortides en BTT, esports d´aventura, senderisme, tallers, gimcanes, jocs d´aigua, curses d´orientació o activitats de ludoteca, entre altres. Es durà a terme una acampada d'una nit en una zona propera. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal de Lleure i Esport de Fontajau Agost

Temàtica: Lleure

Edat: 6 - 14 anys (2012 - 2004)

Places: 120

Període: Agost

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Pavelló Municipal Girona-Fontajau

Preus mensuals de l'1 al 31 d'agost:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal de Lleure i Esport de Fontajau ofereix el lleure i l´esport com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la diversió i la cohesió entre els infants a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal es realitzen activitats que se centren en dinàmiques a l´aire lliure, jocs esportius, sortides en BTT, esports d´aventura, senderisme, tallers, gimcanes, jocs d´aigua, curses d´orientació, activitats de ludoteca, entre altres. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fa una acampada d´una nit en una zona propera.



Casal de Montjuïc

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 120

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Montjuïc

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal de Montjuic ofereix el lleure i els pilars de l´escoltisme com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la cohesió entre els infants a través de la diversió i el treball de diferents valors. En el casal es realitzaran activitats com jocs, tallers o sortides a espais naturals, que fomentin valors com la companyonia, la inclusió, la igualtat, la tolerància, la solidaritat, els hàbits saludables, i el respecte a les persones, a la natura i a l´entorn. Es farà una sortida setmanal a un espai natural o cultural de la ciutat.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal de Taialà

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 14 anys (2014 - 2004)

Places: 120

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Taialà

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal de Taialà és una activitat educativa que vol facilitar un espai de lleure perquè els infants i joves del sector puguin gaudir del temps lliure i adquirir una educació compatible amb la diversió, l´aprenentatge i la creativitat. Es deixarà enrere la individualitat per potenciar la companyonia i fomentar la plena participació dels infants i joves en les diferents activitats. Es faran dues excursions a la platja de tot el dia.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal d'estiu d'Art Contemporani

Temàtica: Artístic

Edat: 10 - 12 anys (2008 - 2006)

Places: 15

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€



El casal d´estiu d´Art Contemporani ofereix el món de l´art contemporani com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar un intercanvi de coneixement, de descoberta, d´imaginació i creació a través d´aquest. Aquest casal es proposa com a continuïtat de l´activitat educativa del centre i d´acció social al barri on es troba ubicat: a Sant Fèlix i el Burg de Sant Pere. Al llarg de la durada del casal els joves faran activitats de lleure en les que es contemplin activitats de moviment corporal i jocs, com també d´activitats més artístiques com tallers i visites guiades relacionades amb la cultura visual i artística. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina.



Casal Esportiu de Palau

Temàtica: Esportiu

Edat: 6 -14 anys (2012 - 2004)

Places: 150

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Complex Esportiu de Palau

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal esportiu de Palau ofereix l´esport com a eix central en la dinamització d´activitats i té l´objectiu de fomentar entre els infants la formació i la cohesió. Els infants podran aprendre i practicar diferents esports com bàsquet, futbol, hoquei, beisbol, handbol, atletisme o voleibol. També es realitzaran jocs de lleure i esports menys coneguts en els quals s´utilitza material poc convencional com plats voladors, ringos, cesta-punta, malabars o anelles. Es faran gimcanes, concursos i una bicicletada. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina i es farà una sortida setmanal.



Casal Esportiu de Santa Eugènia

Temàtica: Esportiu

Edat: 6 -12 anys (2012 - 2006)

Places: 140

Períoda: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Pavelló Municipal de Santa Eugènia

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal esportiu de Santa Eugènia centra les seves activitats al voltant de l´esport. Els infants gaudiran aprenent i practicant esports diversos com bàsquet, futbol o handbol. Es realitzaran sessions de psicomotricitat i de patinatge. L'esport es combinarà amb altres activitats lúdiques com gimcanes, jocs, tallers infantils o karaoke. Es faran sortides pel barri per tal de descobrir l'entorn. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal infantil de Can Gibert

Temàtica: Lleure

Edat: 6 - 12 anys (2012 - 2006)

Places: 70

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Institut Santa Eugènia

Preus mensuals del 28 de juny al 25 de juliol:

Horari de 9:30 a 13:30h 134€



El casal infantil de Can Gibert és un casal de lleure que té la voluntat de donar continuïtat a l´espai de Centre Obert que organitza la mateixa entitat durant el curs escolar als infants del barri de Can Gibert. En el casal es realitzaran activitats lúdiques com tallers, jocs i activitats esportives. També s'organitzaran tres excursions de tot un dia.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal infantil de Girona Est

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 14 anys (2014 - 2004)

Places: 50

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Vila-roja

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Dilluns, dimecre i dijous de 9:30 a 13h / dimarts de 9:30 a 13h i de 14:30 a 17:30h / divendres de 10 a 19:30h 195€



El casal infantil de Girona Est és un casal de lleure que té la voluntat de donar continuïtat a l´espai de Centre Obert que organitza la mateixa entitat durant el curs escolar als infants del barri de Girona Est. Entre les activitats que es realitzaran, vinculades totes al mateix centre d'interès, hi ha tallers, sortides per la ciutat, dinàmiques, assemblees o activitats esportives, entre altres. Es faran tres excursions de tot un dia.Una tarda a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal infantil de Pont Major

Temàtica Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 50

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Carme Auget

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 10 a 13h i de 15 a 18h (el dimecres només matins) 195€



El casal infantil de Pont Major ofereix un espai de lleure amb l´objectiu de fomentar la diversió i la cohesió entre els infants. El casal oferirà diferents activitats lúdiques i educatives on es potenciarà la companyonia i la plena participació en les activitats culturals, recreatives i/o artístiques. Es faran dues excursions de tot un dia. Un cop a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal La Patuleia

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 6 anys (2014 -2012)

Places: 24

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Àgora

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal La Patuleia és una activitat de lleure que té l´objectiu de fomentar la diversió i la cohesió del barri. En el casal es treballarà un centre d´interès engrescador pels infants, que englobarà diverses activitats lúdiques com jocs tradicionals, gimcanes o tallers, entre altres. Es potenciarà els valors com la convivència, el respecte a l´entorn i cap als altres. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Marta Mata

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 120

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Marta Mata

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13j i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Marta Mata ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d´activitats. En el casal, els infants coneixeran i s´endinsaran en les aventures d´en Geroni, un jove inventor que els explicarà les aventures que es poden reviure fent un tomb per la història. Els infants viatjaran per la màquina del temps que els permetrà conèixer la història de Catalunya. També es faran activitats per la ciutat i es faran dues excursions de tot el dia.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Migdia

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 150

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Migdia

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Migdia ofereix dos eixos temàtics diferenciats segons les edats dels participants. Els més petits s´endinsaran en el regne del príncep Oleguer, a qui hauran d´ajudar a superar diferents aventures plenes de proves i perills. Els més grans s´endinsaran en les aventures de les molles i els cargols d´en Llauneta, a qui hauran d´ajudar a superar la seva missió.A partir de 1r de primària, s'anirà un dia a la setmana a la piscina. Els infants de cicle infantil es quedaran al casal fent activitats d´aigua.



Casal Montfalgars

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 15 anys (2014 - 2003)

Places: 120

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Montfalgars

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Montfalgars ofereix a partir del lleure i oci un ventall molt ampli i divers de dinàmiques com activitats en anglès, jocs tradicionals o gimcanes pel barri, entre altres. Alhora es realitzaran activitats conjuntament amb altres casals per tal d´oferir l´oportunitat que els infants i joves puguin conèixer nens nous i compartir noves experiències. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Musical Rock 18

Temàtica: Artístic

Edat: 13 -17 anys (2005 - 2001)

Places: 30

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Àgora

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Servei de menjador 180€



El casal Musical rock 18 ofereix la música com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de difondre la cultura musical des d´un punt de vista divertit i pensat pels joves, fent prendre interès pel sector i incentivant a la participació. Es vol fomentar, en el context de la producció, un musical de rock. Al llarg de la durada del casal els participants podran conèixer músics en actiu i professionals del sector amb diferents estils musicals com el rock, el pop, el folk i la fusió, i s´organitzarà un gran espectacle on els joves podran viure el dia a dia de la producció i interpretació d´un espectacle de format teatre musical.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina.



Casal Natura Urbana de Sant Ponç

Temàtica: Lleure

Edat: 6 - 12 anys (2012 - 2006)

Places: 24

Període: juliol

Durada: Mensual

Lloc: Local de l'Associació de veïns de Sant Ponç

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Natura Urbana de Sant Ponç ofereix el lleure relacionat amb la natura com a eix central en la dinamització d´activitats. L'objectiu del casal és donar a conèixer i respectar l´entorn natural del centre de Girona. Es realitzaran activitats educatives i lúdiques a l´exterior i en contacte amb el medi natural per apropar la realitat de la flora, la fauna i el patrimoni natural urbà als participants. Es realitzarà una excursió fora de la ciutat per tal de conèixer un espai natural protegit. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal naturalista: natura i art

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 130

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Domeny

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13 i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador 60€



El casal naturalista Natura i Art centra les seves activitats en el món de la natura. El casal té l´objectiu de donar a conèixer, respectar i gaudir de l´entorn natural de la ciutat de Girona. Es potenciarà la formació i la cohesió entre els infants a través de les activitats. Es donaran a conèixer els ecosistemes fluvials i els recursos educatius, artístics i naturals que ofereixen els quatre rius de la ciutat i el seu entorn. També es potenciarà el vessant artístic dels infants a partir de l´observació i la manipulació de la natura com a punt d´inspiració. Es farà una excursió a fora de Girona durant tot un dia.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Oh Happy Musical Summer Kids

Temàtica: Artístic

Edat: 4 -14 anys (2014 - 2004)

Places: 60

Període: juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Claudefaula Escola de Música i Arts

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Oh Happy Musical Summer Kids té per temàtica el lleure relacionat amb les arts escèniques. En el casal es treballa l´expressió, la comunicació i la creativitat de forma lúdica a través de la música i les arts escèniques. Es realitzarà un treball artístic interdisciplinari muntant un petit musical o una òpera en anglès adaptat a les edats dels participants. Es farà alguna sortida relacionada amb les arts escèniques.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Pericot

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 70

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Pericot

Preus mensuals de l2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertadro (de 8 a 9h) 60€



El casal Pericot és una activitat de lleure que treballarà amb la metodologia escolta. El casal es basa en els pilars de l'escoltisme, dels seus valors i de les seves idees. Es realitzaran, segons les edats dels infants, diferents dinàmiques com jocs, sortides o tallers. Cada setmana es farà una excursió. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Som Black Music 18

Temàtica: Artístic

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 100

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Samta Eugènia

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Som Black Music 18 és un casal on la música negra és la protagonista de les activitats. Es difondrà la música negra des d´un punt de vista divertit i pensat pels infants, fent prendre interès pel sector i incentivant a la participació. Es fomentarà el coneixement i la interacció amb elements del món de la música en directe concretament dels estils: rock, gòspel, reaggae, hip-hop, entre altres. En el casal els participants podran conèixer músics en actiu i professionals del sector, i s´organitzarà un gran concert on els participants podran viure en primera persona la sensació de ser estrelles.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Som músiques de carrer

Temàtica: Lleure

Edat: 4 -12 anys (2014 - 2006)

Places: 100

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Pla de Girona

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Som músiques de carrer ofereix el lleure relacionat amb les arts al carrer com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar el coneixement i la interacció amb els elements de la música al carrer. En el casal s´organitzaran activitats al carrer amb la col·laboració d´entitats del barri i grups de música local i es plantejaran als joves diferents reptes de participació com per exemple l´organització d´una llimonada popular per la gent del barri amb un cant de glosa improvisat.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal Taller de Circ

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 130

Període: Juliol

Durada: Mensual / Quinzenal

Lloc: Escola Verd

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Taller de Circ ofereix el lleure relacionat amb el circ com a temàtica de les seves activitats. L'objectiu del casal és proporcionar una experiència ludicocreativa i participativa als infants. Es treballaran diferents tècniques de circ i es posarà a la pràctica activitats que permetin desenvolupar habilitats artístiques, tot promocionant la creativitat, la no competència, la solidaritat, l´autosuperació, la diversió, la salut, el joc i la il€lusió entre els infants. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Casal teatral de joves El Galliner

Temàtica: Artístic

Edat: 14 - 17 anys (2004 - 2001)

Places: 48

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Casa de Cultura de Girona

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 10 a 13h 195€

Servei de menjador 180€



El casal teatral de joves El Galliner ofereix el teatre com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació i la cohesió entre els joves a través d´aquest, i seguint la línia de treball habitual d´El Galliner. Al llarg de la durada del casal s´apropa als infants al món del teatre i les seves disciplines (circ, maquillatge, clown, teatre musical...) de forma lúdica i divertida. Aquestes activitats se centren en utilitzar diferents tècniques teatrals com la improvisació, el joc dramàtic, la creació d´espais de comunicació corporal, etc, per tal de potenciar la imaginació, la creació i la convivència. L´últim dia de casal es fa un petit espectacle en un teatre de la ciutat. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fa una activitat lúdica (sortida, gimcana, activitat cultural, etc)



Casal teatral infantil El Galliner

Temàtica: Artístic

Edat: 7 - 13 anys (2011 - 2005)

Places: 90

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Casa de Cultura de Girona

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€



El casal teatral infantil El Galliner ofereix el teatre com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació i la cohesió entre els infants a través d´aquest, i seguint la línia de treball habitual d´El Galliner. Al llarg de la durada del casal s´apropa als infants al món del teatre i les seves disciplines (circ, maquillatge, teatre d´ombres, titelles..) de forma lúdica i divertida. Aquestes activitats se centren en utilitzar diferents tècniques teatrals com la improvisació, interpretació, la creació d´espais de comunicació corporal, etc, per tal de potenciar la imaginació, la creació i la convivència. L´últim dia de casal es fa un petit espectacle en un teatre de la ciutat. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i es fa una activitat lúdica (sortida, gimcana, activitat cultural, etc)



Cinema i... acció!

Temàtica: Artístic

Edat: 14 - 17 anys (2004 - 2001)

Places: 20

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Museu del Cinema

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 10 a 14h 195€



El casal del Cinema ofereix el món del cinema i de la imatge com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació, la diversió i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal els nois i noies hauran de pensar, escriure, realitzar, interpretar i editar un curtmetratge que serà estrenat al Cinema Truffaut. Així doncs els participants aprendran nocions de guió, interpretació, direcció, producció i edició.



Som estrelles 18 El casal dels futurs rockers

Temàtica: Artístic

Edat: 7 - 12 anys (2011 - 2006)

Places: 50

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Àgora

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Som estrelles'18 el casal dels futurs rockers ofereix la música com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de difondre la cultura musical des d´un punt de vista divertit i pensat pels infants, fent prendre interès pel sector i incentivant a la participació. Es vol fomentar, en el context de la producció, un musical de rock. Al llarg de la durada del casal els participants podran conèixer músics en actiu i professionals del sector amb diferents estils musicals com el rock, el pop, el folk i la fusió, i s´organitzarà un gran espectacle on els joves podran viure el dia a dia de la producció i interpretació d´un concert de rock.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina.



Som les bèsties de la cultura popular!

Temàtica: Lleure

Edat: 4 - 12 anys (2014 - 2006)

Places: 80

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Eiximenis

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Som les bèsties de la cultura popular! és una activitat educativa de lleure que té per objectiu fomentar el coneixement i la interacció amb els elements de cultura popular i tradicional de tot Catalunya. L´eix temàtic serà un mapa gegant de les comarques de Catalunya amb les festes i les tradicions més reconegudes. En el casal, els infants viatjaran a través de les comarques i coneixeran festes de la cultura popular tradicional com el Carnaval de Vilanova, la Patum de Berga, les Falles del Pirineu, els Cavallets d´Olot o els castells del Camp de Tarragona. Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.



Un estiu diferent: Caminem, descobrim i aprenem de l'entorn

Temàtica: Lleure

Edat: 13 - 16 anys (2005 - 2002)

Places: 30

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Migdia

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h i dijous de 9 a 17h 235€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Un estiu diferent: Caminem, descobrim i aprenem de l´entorn, ofereix el lleure relacionat amb la natura com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació, la diversió i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal es realitzaran sortides al carrer per realitzar la majoria d´activitats: excursions a peu, rutes d´orientació, gimcanes i sortides amb bicicleta. També s´aprendran tècniques d´excursionisme, d´orientació i d´acampada, que culminaran amb una acampada de tres dies.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i cada dijous es fa una sortida de tot el dia.



Un estiu diferent: Creativitat a l'estiu

Temàtica: Artístic

Edat: 13 - 16 anys (2005 - 2002)

Places: 30

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Escola Joan Bruguera i Centre Cívic Barri Vell

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13 h i dijous de 9 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador (de 8 a 9h) 60€



El casal Un estiu diferent: Creativitat a l´estiu, ofereix l´art com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu de fomentar la formació de diferents disciplines d´art de forma divertida i la cohesió entre els joves a través d´aquest. Al llarg de la durada del casal els participants s´endinsaran en el món de l´art: expressió corporal, dansa, circ, fotografia, entre d´altres. Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina i cada dijous es fa una sortida de tot el dia.



Un estiu diferent: Forma't en el lleure

Temàtica: Formatiu

Edat: 15 - 17 anys (2003 - 2001)

Places: 30

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Centre Cívic Sant Narcís

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 10 a 13h 154€



El casal a l´estiu: Forma´t en el Lleure, ofereix el lleure com a eix central en la dinamització d´activitats, amb l´objectiu d´introduir als joves en una activitat educativa des d´un enfocament integral que els permeti conèixer el món de l´educació en el lleure. Al llarg de la durada del casal es realitzaran diferents activitats lúdiques i dinàmiques per promoure la diversió, el treball en equip i la capacitat de reflexió. I qui ho vulgui, es podrà treure el certificat de premonitor.Durant tot el mes també es va un dia a la setmana a la piscina.



VII Campus de Futbol Fontajau

Temàtica: Esportiu

Edat: 6 - 16 anys (2012 - 2002)

Places: 150

Període: Juliol

Durada: Mensual

Lloc: Camp de futbol de Fontajau

Preus mensuals del 2 al 31 de juliol:

Horari de 9 a 13h 134€

Horari de 9 a 13h i de 15 a 17h 195€

Servei de menjador 180€

Servei despertador 60€



El Campus de Futbol de Fontajau té com a eix central l'aprenentatge i perfeccionament dels aspectes tècnics i tàctics del futbol, d'una manera divertida. El casal oferirà entrenaments específics per a porters, s'impartiran classes d´anglès, es faran sortides amb BTT i excursions, i es gaudrirà jugant a jocs d´aigua, jocs de lleure i aventura o ping-pong, entre altres.Un dia a la setmana s'anirà a la piscina.