Els veïns de Girona generen més quilos de deixalles cada any i reciclen més

Any rere any, els ciutadans de Girona generen més residus. Al mateix temps, s'incrementa el tant per cent de reciclatge. L'augment de deixalles no es deu al fet que hi hagi més habitants sinó que s'explica per la quantitat de quilos que genera cada veí en un sol dia.

En aquest sentit, segons consta a les dades de l'any 2017 de la memòria de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, ha augmentat la generació de residus per habitant i dia passant d'1,16 kg/habitant i dia l'any 2016, al 1,18 kg/per habitant i dia l'any 2017. L'any 2015 la quantitat era d'1,13 kg/habitant i dia, mentre que el 2014 va ser de 1,09 i el 2013 de 1,06. La mitjana catalana de l'any 2014, per exemple, era d'1,33 kg per dia i habitant.

Mentrestant els gironins cada cop prenen més consciència en la separació de residus i cada any puja el percentatge de residus reciclats. El tant per cent de la recollida selectiva l'any 2013 era del 37,11%. Des d'aleshores ha anat pujant progressivament anualment. El 2014 era del 45,23%; el 2015 era del 46,97%; el 2016 era del 47,19%; i l'any passat va ser del 48,75%.

Pel que fa al total de residus recollits, durant el 2017, la quantitat va arribar a les 42.656 tones. Són 1.140 tones més que l'any anterior, fet que suposa un 2,75%. El 2016 havien estat 41.516 tones, mentre que el 2015 van ser 40.169 tones, el 2014 van ser 38.842 tones i el 2013 havien estat 37.514 tones.



Tipologia de residus

El tipus de residus que més augmenta és el paper i el cartró comercial, que creix un 56,35 % respecte a l'any anterior. L'any 2017 es van recollir 535 tones. Segons consta a la memòria de Medi Ambient: «Tot i que hi continua havent furts de paper, tant de cartró comercial com de diaris de dins dels contenidors, el paper i cartró recollit ha augmentat, a causa dels esforços realitzats, així com a les campanyes».

La recollida de vidre ha pujat un 10,94% en un any i se situa en les 2.110 tones, mentre que els envasos lleugers pugen un 10,83% amb 1.628 tones. També ha augmentat la quantitat de brossa que es porta a la deixalleria, que ha tingut un augment d'un 10,92 %. Hi ha 2.025 residents en habitatges de la ciutat que van anar a dipositar residus a les deixalleries de la ciutat, fixes o mòbils, almenys sis cops en els darrers dotze mesos. Això els permetrà obtenir una bonificació del 15% de la taxa d'escombraries d'aquest any 2018. L'any 2016 el número de pisos beneficiats va ser de 1.747.

Només dos residus pateixen un descens. Per una banda el paper en contenidors, que baixa un 7,57% respecte l'any anterior, probablement perquè hi ha molts comerços, que no hi poden abocar els cartrons. L'altre és la fracció resta, que es redueix en un 0,67%, precisament fruit de la incidència amb la recollida selectiva.

La recollida de voluminosos ha augmentat per quart any consecutiu, fins a situar-se el 2017 en un 2.698.670 kg recollits

Aquest conjunt d'increments, segons l'Ajuntament de Girona, «consolida els bons índexs de reciclatge assolits l'any anterior amb el desplegament de la càrrega lateral de contenidors als camions a tota la ciutat, amb un augment important del nombre de contenidors de recollida selectiva i l'apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d'àrees d'aportació».

També, aquest any, cal destacar «la millora de la recollida comercial de cartró i la implementació de la recollida comercial d'envasos, rebuig i fracció orgànica als restaurants del Barri Vell i Mercadal, a part de la recollida porta a porta a la Vall de Sant Daniel».



Més barris al porta a porta

D'altra banda, el vicealcalde de Medi Ambient, Eduard Berloso, va explicar que aquest 2017 ha estat el primer any de la recollida porta a porta de residus.El sistema el va introduir, en primer terme, a la Vall de Sant Daniel, amb 234 habitatges i 11 activitats econòmiques implicades. «Estem contents dels resultats i el nivell de satisfacció entre els usuaris també és alt», va indicar Berloso. En aquest sentit, Eduard Berloso va recordar que «aquest mateix any 2018, segurament al mes de setembre, ampliarem la recollida porta a porta a altres barris com la pujada de la Torrassa i Campdorà i, abans d'acabar la legislatura, ho farem també a Montjuïc», va manifestar el responsable municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.