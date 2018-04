La Grossa deixa part del quart premi a Olot

La segona edició de la Grossa de Sant Jordi va repartir ahir més de 4,5 milions d'euros en premis, segons la Conselleria d´Economia. El número 46023, que es va vendre a les localitats lleidatanes de Balaguer i Palau d´Anglesola, va rebre un premi de 100.000 euros per bitllet jugat. L'eufòria es va desfermar a l´espai alternatiu S'Abril on es van vendre 19 bitllets del primer premi. En total des d'aquest establiment es van repartir 1.900.000 euros i una de les dues sòcies del negoci, Sònia Mateu, estava desbordada de la quantitat de trucades i felicitacions que va començar a rebre tan bon punt es va conèixer on havia anat a parar.

Mateu va assegurar que el 80% dels números es van vendre entre veïns del poble mentre que la resta a gent de municipis del costat. Algunes persones afortunades amb el premi es van acostar al S'Abril, com tres amigues, la Marta, la Dora i la Sílvia, que hi van a esmorzar cada matí i van decidir comprar el número guanyador perquè són tres i acabava amb tres. La Marta Serrano va dir que encara no té «gaire pensat» que farà amb els diners, però si que es va mostrar convençuda de que «faria un viatge».

El sorteig d'aquesta loteria es va celebrar a l'Auditori de Girona, on es va conèixer també que el segon premi, el del número 06141, va anar a parar a Granollers, un dels municipis més afortunats ja que va ser premiat també amb el tercer, el del número 46958. El segon repartia 32500 euros per bitllet i el tercer, 15.000 euros.

Una alegria per al pont



L'estanc del barri de Can Bassa - que el passat 23 d'abril va celebrar el 29è aniversari de la seva obertura -va repartir cinc números del segon premi de la Grossa de Sant Jordi. «Ha estat un bon regal», va assegurar la propietària del local, Mari Carmen Cepero, que va afirmarque se sentia «eufòrica» perquè ha fet feliços els seus clients. Cepero va explicar que mai abans havia repartit un premi «tan maco» com aquest i es va mostrar convençuda que la notícia «haurà alegrat el pont de l'1 de maig a molta gent». La botiguera va explicar que les butlletes van recaure en persones del barri, però també en molts clients que freqüenten l'establiment.

Un pessic per a la Garrotxa



El quart premi (58219) atorgavaun total de 5.000 euros i va recaure a Olot i Barcelona, tot i que també es va repartir per internet. En el cas de l´únic municipi gironí premiat, el van repartir les caixeres i els caixers de l´establiment comercial on va tocar, obert el juny del 2016. Feta la compra, solien recomanar als clients un número de la grossa. I segons van explicar les caixeres en van repartir una vintena. Així doncs, entre Olot i els pobles de la Garrotxa, la Grossa hauria repartit uns 100.000 euros. Una de les afortunades era en el mateix establiment. Ketty estava radiant pel premi i les seves companyes també. Se n´havia adonat perquè els reporters d´Olot Televisió havien anat a cobrir la notícia. En veure els reporters i saber el motiu de la seva presència va reaccionar. Va mirar el número que guardava i coincidia. Havia resultat premiada amb 5.000 euros del sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Va explicar que ho celebraria «amb un sopar» i que després «ja s´ho pensaria».

El cinquè premi va ser per al número 61488, amb 2.500 euros per als afortunats de Lleida, Torredembarra i els qui l'havien comprat igualment de manera electrònica. Cadascun dels premis –des del primer al cinquè– compta a més amb diferents afegits a part del número premiat, a l'anterior i posterior i devolucions de cinc euros, que és el preu del bitllet.

Un sorteig consolidat



La Generalitat dona per consolidat el sorteig de la Grossa de Sant Jordi. En aquesta segona edició, han venut un 5% més de bitllets que l'any passat. El secretari d'Hisenda, Albert Castellanos, ha afirmat que s'han venut el 71% de les butlletes de tots els números que s'havien emès. «Estem agafant el que volem que es converteixi en un costum, que és el llibre, la rosa i la Grossa per Sant Jordi», va afirmar. El secretari obre la porta a instaurar un tercer sorteig que s'afegeixi a les actuals grosses de Cap d'Any i de Sant Jordi i subratlla el caràcter solidari de les rifes perquè els diners recaptats es destinen a projectes socials. Entre les dates que tenen sobre la taula per al tercer sorteig hi ha Sant Joan o l'Onze de Setembre. Girona va acollir enguany la gala del sorteig. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va subratllar que tots els països tenen loteria. «La Grossa és la loteria de la República catalana», va dir.