En directe: Sorteig de la Grossa de Sant Jordi

L'Auditori - Palau de Congressos de Girona acull aquest divendres 27 d'abril a les 13 hores el sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2018, el minut a minut del qual podràs seguir en aquesta mateixa pàgina. La segona edició d'aquest sorteig tindrà lloc a la Sala Simfònica en una gala que presentaran els periodistes Candela Figueras i Lluís Marquina.

Els bombos i les boles van arribar dijous a l'Auditori de Girona, on es va acabar d'ultimar el muntatge de l'escenari i es van completar les darreres proves de llums i so. La segona edició de la Grossa de Sant Jordi repartirà més de 6 milions d'euros en premis.

Els bitllets es poden comprar fins a una hora abans del sorteig, tant a través del web de Loteria de Catalunya, com a qualsevol dels 2.100 punts de venda i als establiments dels supermercat Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.

Els afortunats podran cobrar el premis fins al 26 de juliol. Girona acull el sorteig perquè va ser la ciutat on es va repartir el primer premi l'any passat.



Premis de la Grossa de Sant Jordi 2018

El sorteig de Loteries de la Generalitat sortejarà els seguents premis:



1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

També hi ha premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.

Comprovar la Grossa de Sant Jordi 2018

Diari de Girona oferirà en directe la Grossa de Sant Jordi 2018 des del Palau de Congressos de Girona el proper 27 d'abril a les 13 hores.



On ha caigut la Grossa de Sant Jordi?

En la seva primera edició, el primer premi de la Grossa de Sant Jordi va deixar 300.000 euros a Girona que es van distribuïr en el quiosc del mercat de la plaça del Lleó i l'estanc de Pericot que van vendre tres bitllets premiats.

El Teatre de Blanes es va omplir de públic per assistir en directe al primer sorteig de la Grossa de Sant Jordi i dos establiments de la ciutat de Girona van ajudar a repartir el primer premi. El Quiosc del Mercat de la plaça del Lleó i l´estanc l´Havana de l´avinguda Lluís Pericot van vendre –a través de terminal– tres bitllets del número 51393, premiats cadascun amb 100.000 euros, és a dir, 20.000 euros per euro jugat. La resta els va repartir el Gremi de Pastissers de Barcelona. Loteria de Catalunya va escollir la localitat selvatana per fer el sorteig perquè és on va caure el primer premi de la Grossa de Cap d´Any del 2016.