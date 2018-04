Temps de Flors 2018: Els jardins del Campaner i els jardins de la Devesa, les novetats de Temps de Flors

Els jardins del Campaner (pertanyen al Bisbat i estan situats entre els soterranis de la Catedral i el passeig Arqueològic) i els jardins de la Devesa seran les dues grans novetats d'aquesta edició de Temps de Flors, que se celebra del 12 al 20 de maig.



Girona, Temps de Flors 2018: 203 projectes

La mostra floral tindrà 203 projectes distribuïts en 157 espais, alguns més que l'any passat, i també permetrà caminar per un itinerari marcat entre el passeig arqueològic i el riu Galligants de 2,4 quilòmetres batejat Pla V, amb V de Verd. L'objectiu d'aquesta ruta, és esponjar els visitants, que al llarg de la ruta podran veure 10 intervencions artístiques d'art espontani (land art). També destacarà la incorporació de la plaça de la Independència al recorregut de Temps de Flors, amb un projecte del Girona FC.

El gran enigma d'aquesta edició seran les escales de la Cateral. Es tracta d'un dels espais més vistos i que al'hora genera més debat. La regidora de turisme, Glòria Plana, ha avançat que el muntatge anirà a càrrec de Jordi Vilà i que es basarà amb molts elements naturals i salvatges del bosc. Plana també ha volgut deixar clar que a Temps de Flors hi haurà flors. De fet, en 23 dels muntatges hi haurà, almenys, mil flors.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha destacat que l'esdeveniment és "art" i que "hi ha diferents maneres d'afrontar-ho". "Alguns projectes són més transgressors i altres més clàssics", ha dit. "Crec que està bé experimentar i donar llibertat als creadors", ha insistit per afegir que "hem d'explorar i ser valents".



Temps de Flors 2018: Muntatges grocs reivindicatius

Molts muntatges tindran el color groc com a motiu de reivindicació. La regidora de turisme ha recordat que les instal·lacions les decideixen lliurement els artistes sense cap indicació de l'Ajuntament ni de l'organització. L'any passat, molts projectes feien referència a la demanda d'acolliment de refugiats.

Tant l'alcaldessa com la regidora de Turisme han destacar el més d'un miler de voluntaris que fan possible Temps de Flors, així com les diferents entitats que impulsen la mostra i les diferents entitats que ajuden a fer front al pressupost, d'uns 400.000 euros.

"En aquesta edició de Temps de Flors fem una mirada ambiciosa de la ciutat cap al seu entorn més proper i cap als parcs urbans, com és el parc de la Devesa. A més, continuem fent esforços per millorar la mobilitat dels visitants i esponjar els recorreguts per fer més còmoda la visita i per acostar més gent cap als barris", ha subratllat l'alcaldessa de Girona, qui ha remarcat que Temps de Flors "és un acte d'orgull ciutadà" i "un projecte ambiciós de transformació de la ciutat" que seria "impossible d'assumir" sense la col·laboració de les entitats que ho fan possible, més l'aportació dels patrocinadors i els espònsors. En la mateixa línia, la regidora Glòria Plana ha ressaltat que els "projectes florals són realitzats de forma desinteressada per voluntariat que posa una gran dosi de voluntat i d'esforç i, per això, tots ells són imprescindibles".



Girona, Temps de Flors forma part aquest any de les activitats que es promocionen sota el segell de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural des de la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit cultural cal ressaltar el protagonisme dels museus de la ciutat durant l'esdeveniment. Durant la mostra, es podrà veure una exposició de l'artista saltenc Joan Mateu a la Casa Pastors, sota el títol de "L'oblit de la forma", que s'inaugurarà el dia 10 de maig. A més, la Casa Masó inaugurarà la seva nova mostra "La casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya" el dia 18 de maig, jornada que coincideix amb el Dia Internacional dels Museus i que la mateixa Casa Masó aprofitarà per estrenar quatre noves sales de la casa que s'incorporaran a la ruta.



Nit dels Museus

En el marc del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, i la Nit dels Museus, el 19 de maig, els museus de la ciutat oferiran jornades de portes obertes i han programat diverses activitats. Cal destacar també les mostres que s'oferiran durant els dies de l'exposició floral al Museu d'Història de Girona ("El tren de la modernitat"), al Bòlit ("Flors de postal") o a La Mercè ("Bons auguris").



Temps de Flors 2018: Activitats paral·leles



Com cada any, a banda de les tasques del voluntariat i de les entitats implicades en Girona, Temps de Flors, el teixit social i associatiu de Girona s'implica en l'exposició. Els agents culturals amb la 7a edició de Girona A Cappella Festival o l'organització de cicles corals (com el que es fa al Museu d'Història dels Jueus); els centres educatius amb el projecte de la Zona U o la iniciativa que promou La Caseta de l'Ajuntament de Girona des de fa 19 anys; els establiments comercials amb el 14è Concurs d'Aparadorisme i Decoració Interior o els restauradors i els locals d'oci nocturn de la ciutat amb el Gastroflors i el Flors de Nit són alguns dels exemples d'aquesta implicació de la ciutat amb l'esdeveniment.



Una novetat d'aquest any en aquest aspecte és la campanya "Temps de flors, temps de sang" que s'impulsa des del Banc de Sang i Teixits de Girona amb l'objectiu de promoure la donació de sang durant Girona, Temps de Flors. Totes les persones que s'acostin a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta entre el 12 i el 20 de maig per donar sang rebran una planta per gentilesa de l'organització de Temps de Flors.