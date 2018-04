Girona vol recuperar la «vora» natural de la ciutat

Revaloritzar la part «del darrere» de Girona, aquelles «vores» naturals que envolten la ciutat i que sovint passen desapercebudes però que podrien convertir-se en importants espais verds oberts a la ciutadania. Aquest és l'objectiu del projecte «Girona Vora», que proposa multiplicar per vuit els parcs urbans que hi ha a la ciutat i crear una gran infraestructura verda de 600 hectàrees per apropar la natura a la ciutadania. Seria l'equivalent a la superfície de la Devesa multiplicada per vint.

La iniciativa, que ha estat dissenyada conjuntament per l'Ajuntament i el paisatgista Martí Franch, i que compta amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns, proposa connectar tots els espais verds i fluvials que envolten la ciutat per tal de posar-los a disposició de la ciutadania. Es tracta d'un projecte molt ambiciós que l'alcaldessa, Marta Madrenas, ja va advertir que no es podrà fer ni en un mandat ni en dos, sinó que és a llarg termini, però va anunciar que a partir del proper pressupost el consistori ja vol començar a destinar-hi una quantitat substanciosa de diners per tal de dur-lo a terme. A més, també tenen previst demanar subvencions.

Madrenas va definir la proposta com «un dels projectes principals de transformació de la ciutat» i va subratllar que està destinada a ser «un dels equipaments més importants de Girona».

El projecte, doncs, vol gestionar aquells espais que es troben entre el medi natural i les àrees urbanitzades -els espais «vora»- i posar en valor les seves característiques ambientals, paisatgístiques i patrimonials. Per tal de fer-ho possible, la iniciativa proposa dividir-ho en 30 parcs naturals urbans. que es puguin anar desenvolupant de forma independent.

Franch va explicar que la «vora» de Girona compta amb una gran riquesa i llocs molt particulars, ja que inclou cinc muntanyes, quatre rius, una sèquia, 25 torrents i nombrosos espais verds, entre els quals es troben camps d'oliveres, platges de codolars, rescloses o la Muntanya de l'O, un dels millors miradors de la ciutat. Per això, el projecte vol apropar aquests espais a la ciutadania, no només per donar-los a conèixer sinó perquè puguin convertir-se en un lloc on anar a passejar o descobrir la natura. De fet, tots els barris de la ciutat estan a un màxim de deu minuts de la «vora».

Precisament, els barris tenen un paper protagonista en aquest projecte. El representant de la Federació d'Associacions de Veïns, Romà Monreal, va explicar que la iniciativa enllaça amb la seva idea de camins de barri, i que han treballat per convertir-la en realitat tot aprofitant els camins ja existents per connectar els diferents barris de la ciutat, tot posant en valor el paisatge i els racons particulars de cada àrea de la ciutat.