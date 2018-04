Madrenas accepta reunir-se amb Millo per desencallar temes de ciutat

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha acceptat reunir-se amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, «pel bé de la ciutat». Per això, després que Millo li reclamés una trobada per desencallar qüestions com l'Arxiu Provincial o el projecte ferroviari, l'alcaldessa va anunciar ahir que ha proposat com a data per trobar-se el 17 de maig a dos quarts d'onze del matí. Serà el primer cop que els dos mandataris es reuneixin d'ençà de l'1 d'octubre, quan Madrenas va decidir trencar relacions amb l'Estat i la corona arran de les actuacions policials d'aquell dia.



Madrenas, però, va deixar clar que serà una reunió de treball estrictament tècnica i política i que les relacions institucionals de l'Ajuntament amb l'Estat seguiran trencades, de manera que continuarà sense assistir a actes públics al costat de Millo o el subdelegat del govern a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante.



Madrenas va confiar que Millo vingui «amb un calendari i pressupost» per a l'Arxiu Provincial i va advertir que afegirà altres qüestions a l'ordre del dia, com ara la decisió del Consell de Ministres de paralitzar l'ajut per a la modernització de la planta de Campdorà al qual s'havia compromès la Generalitat. L'alcaldessa també demanarà a Millo explicacions sobre la «depuració de responsabilitats per l'ús desproporcionat de la força el dia 1 d'octubre», quines accions de reconeixement a les víctimes té previstes l'Estat i si es retiraran les instruccions a la Fiscalia i els cossos policials per perseguir la llibertat d'expressió i manifestació dels independentistes.





? Avui he respost la petició de reunió d'@EnricMillo. L'Estat té pendents projectes com l'Arxiu o pl.Espanya, espero que vingui amb calendaris i inversions. També caldrà parlar de les responsabilitats i víctimes de l'1O i de les ordres a Fiscalia per perseguir independentistes? pic.twitter.com/3reBULOWXk „ Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 26 d'abril de 2018

L'alcaldessa va subratllar que va decidir trencar les relacions amb Millo i Bustamante perquè a hores d'ara no ha rebut «cap trucada» interessant-se pels ferits de l'1 d'octubre ni per demanar disculpes. «Si es canviessin les persones, potser les relacions institucionals es podrien regenerar, però en la situació que estem ara això és impossible», va indicar Madrenas.Tot i això, la màxima representant municipal considera que, malgrat les inexistents relacions institucionals entre Ajuntament i Estat, «la prioritat són els veïns» i els projectes que el govern espanyol té pendents d'executar a la ciutat. En aquest sentit, doncs, va assenyalar que se seguiran fent totes les reunions tècniques que calguin per resoldre aquestes qüestions.En el cas de l'Arxiu Provincial, Madrenas va recordar que el projecte s'havia acordat fa vuit anys i que ara només falta que «l'Estat aporti calendaris i projectes d'una vegada». Pel que fa a l'informe que els va fer arribar l'Estat fa dos mesos, va explicar que els serveis tècnics l'estan estudiant, però va considerar que no és el moment de venir amb presses després de vuit anys de retard. «No volem que vinguin a parlar per parlar, sinó que esperem que vinguin amb calendaris i pressupostos concrets», va demanar.