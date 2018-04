Descomptes de Renfe per als visitants a la mostra

Un any més, Renfe reforçarà el servei amb trens especials durant els caps de setmana per donar resposta a l'increment de visitants. També disposarà de preus especials per visitar Girona entre el 10 i el 22 de maig. En un sentit més promocional, Renfe ofereix diferents suports per fer difusió de l'esdeveniment, com la personalització de les capçaleres dels trens de rodalies, bàners a les seves respectives webs de reserves i a les màquines expenedores de bitllets, promoció a les seves xarxes socials i mencions en programes de ràdio. Per Renfe, Temps de Flors és un dels esdeveniments culturals més importants.