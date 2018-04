Millo accepta la reunió amb Madrenas, però no vol parlar de les càrregues de l'1-O

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha confirmat que es reunirà amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Millo, però, ha advertit que "no té sentit" trobar-se per parlar de les càrregues policials de l'1-O. "Cal fixar un ordre del dia, perquè no anem a fer un acte polític", ha assenyalat. El delegat del govern espanyol recorda que hi ha diversos processos judicials oberts per les càrregues i ha tornat a fer palesa la diferència de criteri amb Madrenas sobre aquest tema. "Ella sap que discrepem completament en això, i entrar a valorar-ho no tindria sentit", ha assenyalat. Amb tot, el delegat del govern es mostra "convençut" que podran trobar-se i fixar una data i un ordre del dia. Millo també ha criticat el to utilitzat per Madrenas a la carta. "La meva era educada, la seva no. Ja hi estic acostumat", ha conclòs.

Enric Millo ha confirmat que es trobarà amb Marta Madrenas en els propers dies. Això sí, no serà el 17 de maig com va proposar l'alcaldessa de Girona, ja que l'agenda del delegat del govern espanyol no ho permet. Millo ha concretat que "és positiu" reunir-se per parlar de les qüestions que "importen als gironins". En aquest sentit ha descartat tractar el tema de les càrregues policials de l'1-O, tal i com demanava Madrenas. Amb tot, es mostra "satisfet" que la batllessa "hagi rectificat" i accepti trobar-se.

"Ella va dir que no tornaria a parlar amb cap representant del govern espanyol, és bona senyal que canviï de parer", ha assenyalat Millo, que "espera" que es pugui recuperar una "relació institucional" entre les dues administracions.

Pel què fa als temes que caldrà abordar a la trobada, el delegat del govern espanyol ha deixat clar que "caldrà fixar un ordre del dia", perquè, recorda, es tracta "d'una reunió de feina i no pas d'un acte polític".

Millo ha confirmat que el seu equip ja s'ha posat en contacte amb el de Madrenas per poder concretar la data i l'ordre del dia, on presumiblement no hi haurà cap referència a les càrregues policials de l'1-O. " Ha de ser una trobada de treball entre l'administració general de l'Estat que represento jo, i la local que representa la senyora Madrenas. Aquest ha de ser l'objecte de feina, no cap altre", ha assenyalat.

Madrenas pretén demanar a Millo si l'Estat pensa assumir responsabilitats "per l'ús desproporcionat de la força" el dia del referèndum, si es planteja indemnitzar les víctimes i li reclama que el govern espanyol actuï perquè es retirin les causes contra els càrrecs electes i els ciutadans investigats arran de l'1-O i les protestes posteriors.

Crítiques al to de la carta



Millo ha aprofitat per carregar contra el to utilitzat per Madrenas a la carta que li ha enviat per sol·licitar la reunió. El delegat del govern espanyol assegura que, al contrari que el seu, el de Madrenes no va ser "ni respectuós ni amable".

Enric Millo ha fet aquestes declaracions en una trobada amb militants del Partit Popular a Platja d'Aro.