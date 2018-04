Millo accepta la reunió amb Madrenas, però no vol parlar de les càrregues de l'1-O

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha confirmat que es reunirà amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Millo, però, ha advertit que "no té sentit" trobar-se per parlar de les càrregues policials de l'1-O. "Cal fixar un ordre del dia, perquè no anem a fer un acte polític", ha assenyalat. El delegat del govern espanyol recorda que hi ha diversos processos judicials oberts per les càrregues i ha tornat a fer palesa la diferència de criteri amb Madrenas sobre aquest tema. "Ella sap que discrepem completament en això, i entrar a valorar-ho no tindria sentit", ha assenyalat. Amb tot, el delegat del govern es mostra "convençut" que podran trobar-se i fixar una data i un ordre del dia. Millo també ha criticat el to utilitzat per Madrenas a la carta. "La meva era educada, la seva no. Ja hi estic acostumat", ha conclòs.