Girona destinarà 268.000 euros a la millora de l'asfaltge de vuit carrers

L'Ajuntament de Girona preveu actuar aquest 2018 en vuit carrers de la ciutat per millorar-ne l'estat de la calçada. Concretament, es faran treballs diversos al carrer del Mas Jardí, al carrer de Santiago Rusiñol, al carrer de la Torre de Sant Joan, al passeig de Canalejas, al carrer d'Àngela Bivern, al carrer de Josep Maria Prat, a l'avinguda de Josep Tarradellas i al carrer de Pedret.

Les tasques tenen com a objectiu reforçar el paviment dels carrers de la ciutat i inclouen actuacions com l'eliminació parcial i la reposició del ferm existent; la reconstrucció total del ferm, en els casos en què calgui fer actuacions de sanejament, o la pintura de marques viàries en els trams afectats per obres. A més a més, s'eliminaran tres reductors de velocitat en diversos punts de la ciutat.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha ressaltat que «tot i que es tracta d'actuacions de manteniment de la via pública que poden semblar rutinàries, tenen una importància que cal posar en relleu perquè incideixen directament en la seguretat de la ciutadania de Girona».

El pressupost destinat al conjunt de les actuacions és de 264.487,85 euros (IVA inclòs) i es preveu que l'execució de les obres s'adjudiqui en els propers mesos. L'any passat es van refer tretze trams de carrer per uns 291.000 euros.



Jocs infantils a la pl. Catalunya

Aquesta setmana han començat els treballs per arranjar l'espai de jocs infantils de la plaça de Catalunya. En concret, durant quinze dies es portaran a terme treballs per substituir el paviment de cautxú existent fins ara, format per quadrícules d'aquest material reciclat que estan malmeses pel pas del temps.

En el seu lloc s'instal·larà un paviment de cautxú reciclat continu que incorporarà diversitat de colors i uns dibuixos de símbols de Girona, com la fulla de plàtan o les mosques. L'import de l'actuació és de 10.475,85 euros (IVA no inclòs) i l'empresa adjudicatària és Kompan.

Aquesta millora a la plaça Catalunya coincideix pràcticament en el temps amb una altra actuació en l'espai. En concret a l'apartat de jardineria, on, per exemple, s'han retirat els arbustos que envolten la font central i s'hi han replantat flors.