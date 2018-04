L'Ajuntament rep la subvenció europea per tirar endavant la reforma del Modern

Girona ja ha rebut la confirmació oficial que podrà comptar amb la subvenció europea per poder afrontar l'ambiciosa reforma de l'antic cinema Modern per convertir-lo en un centre de creació d'indústries culturals. Així ho va anunciar l'alcaldessa, Marta Madrenas, en una entrevista a Televisió de Girona, tot assegurant que és una «gran alegria» perquè permet garantir la viabilitat de la reforma. Madrenas va explicar que en un parell de mesos calculen poder aprovar definitivament el projecte i que a partir d'aquí es podran licitar els treballs. L'objectiu és que a partir del segon trimestre de l'any que ve puguin començar ja les obres.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha concretat que la subvenció per a inversió ascendeix a 1.460.000 euros. D'aquests, el 50% (uns 760.000 euros) procedeixen del fons europeu Feder, el 25% (uns 360.000) els aporta la Diputació de Girona i el 25% restant va a càrrec de l'Ajuntament. Planas s'ha mostrat satisfeta perquè, d'aquesta manera, hi haurà 1.145.000 milions d'inversió per tirar endavant la primera fase dels treballs (que preveuen tenir acabada el 2021) que procediran de fora de les arques municipals.

Madrenas, per la seva banda, ha explicat que el futur Modern serà «l'epicentre» de la creació en arts escèniques, de manera que es convertirà en la tercera «pota» de la cultura a la ciutat: després que Girona hagi demostrat ser «molt potent» en la difusió i en la formació, ara també ho podrà ser en creació, segons l'alcaldessa.