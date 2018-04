L'Eximenis pot obrir només la zona inferior del nou pati

El Departament d'Ensenyament ha acceptat que els alumnes de l'escola Eiximenis puguin començar a utilitzar la part inferior del nou pati, mentre que ha demanat a l'Ajuntament de Girona que instal·li una planxa microperforada a la tanca de la part superior per millorar la seguretat dels alumnes. El delegat d'Ensenyament, Josep Polanco, el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, tècnics de les dues institucions i la direcció de l'escola es van reunir ahir per comprovar totes les millores que el consistori ha fet a l'equipament i veure quines falten. Segons ha explicat Alcalà, tant la Generalitat com la direcció del centre es van mostrar satisfets amb les obres, de manera que ara només faltarà arranjar aquesta tanca superior. Alcalà calcula que, degut als terminis administratius, serà difícil que la nova planxa es pugui instal·lar abans d'acabar aquest curs escolar.

Tot i això, l'escola podrà començar a utilitzar almenys una part del pati, que el consistori preveia poder obrir el passat 1 de març però que no ho va poder fer perquè els pares i mares del centre van detectar deficiències que Ensenyament va obligar a corregir abans que els infants el poguessin començar a fer servir.

Després de fer les correcions que se'ls havia demanat, Alcalà celebra que almenys es pugui obrir la part inferior del pati. La setmana que ve es reunirà amb la direcció de l'escola per parlar d'aquesta qüestió. Paral·lelament, començaran els treballs per licitar la instal·lació de la planxa a la part superior, que tant els tècnics de la Generalitat com municipals coincideixen que és la millor solució per garantir la seguretat.