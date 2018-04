Una família acollidora gironina denuncia que la Generalitat li ha retirat la custòdia del menor sense avisar-los abans

Una família acollidora gironina denuncia que la Generalitat li ha tret la custòdia del menor que tenia a càrrec sense avisar-los prèviament. Segons la parella, dues treballadores socials van emportar-se el nen de l'escola on estudiava, i de fet, va ser la directora del centre qui va alertar als pares. La Sònia, la mare acollidora, assegura que no s'ha fet el "procés de desacoblament necessari", i demanen a la Direcció General d'Atenció de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que, "al menys", deixin acomiadar-se del petit d'onze anys. "Des del principi sabíem que no era el nostre fill, però hem passat dos anys i mig i de cop se l'emporten". Segons una carta que s'ha enviat als pares, la Generalitat assegura que el nen "ha agafat por", i per això ha retirat el menor de la família. La Sònia i en Juan, però, dubten d'aquest argument. "Som família acollidora, i sabíem que ens el podien treure en qualsevol moment, però no ens semblen bé les formes", denuncien.

Per fer palès el seu malestar, la família ha enviat als responsables del Departament a les comarques gironines una carta on mostren el seu descord per les formes utilitzades per part de l'administració. A l'escrit lamenten que no se'ls avisés amb anterioritat de la voluntat de retirar-los el nen, i asseguren que "no es va tenir cap tacte amb els sentiments" dels companys de classe del menor. Els pares afirmen que a l'escola on estudiava la criatura "tampoc en sabien res", i diuen que la decisió "va causar un gran impacte" entre la comunitat educativa del centre.

Tant la Sònia com en Juan reclamen a la DGAIA que els hi permeti veure el menor. "Al menys que deixin acomiadar-nos d'ell, ha estat amb nosaltres dos anys i mig", lamenta la mare acollidora. La família, però, explica que els agradaria mantenir el contacte amb el petit, encara que fos a través de carta o en visites supervisades.

"Nosaltres som conscients que no som els seus pares, que no és el nostre fill i que la Generalitat tenia la potestat per retirar-lo quan considerés, però creiem que les formes no han estat les correctes", assenyala la Sònia.

En aquest sentit, recorden que van haver de fer un curs de sis mesos per ser família acollidora. Un cop van conèixer el petit, hi va haver un procés d'acoblament del nen que, en el seu cas, va durar prop d'un mes. "Sempre ens van explicar que igual que s'havia fet aquest procés a l'inici, caldria fer-lo també al final de l'acollida, i això no es va produir", lamenta.

No entenen l'argument de la por



On la família està més sorpresa és en l'argument que esgrimeix la Generalitat per retirar la custòdia del menor. Segons diversos informes elaborats per l'entitat AD'IS – que era la responsable del control -, el petit "havia manifestat por" en els últims seguiments, però la família assegura que a ells "mai se'ls hi va fer saber".

"Si era tan greu com per treure'ns el nen sense avisar-nos, perquè el deixen dotze dies més amb nosaltres des de que suposadament diu que té por?", es pregunta la Sònia. La família, a més, assegura que el nen estava "molt integrat" al seu entorn.

Per tot plegat, la Sònia i en Juan es mostren "molt decebuts" amb l'administració i carreguen especialment contra l'entitat AD'IS. Un malestar que mostren a la carta que han enviat a Afers Socials, i a la que ha tingut accés l'ACN. "Estem molt descontents amb ells, ens hem sentit desemparats completament, i no han estat capaços de dir-nos les coses a la cara", concreta.

No poden ser família acollidora



Una de les conseqüències de la retirada del petit és que, de moment, no se'ls permetrà ser família acollidora. Una decisió que, segons l'escrit, no els ha comunicat la mateixa AD'IS sinó la pròpia Generalitat. "Quan hem anat a demanar una explicació a aquesta entitat, no hem rebut cap resposta", denuncia la família.

Amb tot, la Sònia i en Juan esperen poder tornar a acollir un menor d'aquí uns anys, i poder mantenir el contacte amb el petit. "No només per nosaltres, és tot l'entorn d'aquest nen qui ha quedat tocat per les formes en què s'ha executat aquesta decisió", conclou la Sònia.