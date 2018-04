Imatges que mostren el millor de Girona Est

Un concurs d'Instagram per superar prejudicis i posar en valor la vida i els paisatges de Girona Est, és a dir, els barris de Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada i el Grup Sant Daniel. Aquest és el princpial objectiu del concurs que han organitzat conjuntament el Punt Omnia, els alumnes de l'Aula d'Acollida de l'institut Santiago Sobrequés i el centre cívic Onyar.



El concurs va començar el dia 13 d'abril i avui és l'últim dia per penjar fotografies. Tal com apunten les seves bases, la seva finalitat principal és mostrar els aspectes positius del paisatge i les persones dels barris de Girona Est. Les regles del joc, a més, són senzilles: només cal prendre les imatges i etiquetar-les amb el hashtag #mesgironaest. El jurat valorarà el nombre de «m'agrada» que aconsegueixi cada imatge i en quedaran excloses aquelles fotografies que siguin discriminiatòries o pejoratives. L'exposició final i el lliurament de premis tindrà lloc el dia 25 de maig.





A #mesgironaest floreix el groc Una publicación compartida de @ peptortcoma el 16 Abr, 2018 a las 4:16 PDT

#mesgironaest Una publicación compartida de Piluca (@lucatato37) el 28 Abr, 2018 a las 11:43 PDT

A l'hora d'escriure aquest reportatge, hi havia penjades a Instagram 35 imatges amb l'etiqueta del concurs. En elles es poden veure des d'una nova perspectiva alguns dels racons més emblemàtics dels barris de l'est, com per exemple el camp de futbol, els pisos del Grup Sant Daniel o l'entorn natural que envolta tota la zona. En d'altres fotografies, en canvi, s'hi poden veure instants de la vida als barris, com per exemple la celebració de la diada de Sant Jordi a l'escola Sagrada Família, la venda de roses de l'associació de joves 4G o alguns dels tallers que es porten a terme al Punt Òmia, on la gent de la zona aprèn a familiaritzar-se amb les noves tecnologies.La Xarxa Òmnia és un programa social impulsat per la Generalitat que vol acostar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a tothom, de manera que porten més vint anys treballant en contra l'anomenada «fractura digital». D'aquesta manera, al Punt Omnia de Girona Est, que s'ubica al centre cívic Onyar, té com a principal objectiu millorar i afavorir la inclusió de les persones a la comunitat a través de les noves tecnologies. Per aconseguir-ho, s'ofereixen sessions de formació bàsica en matèria informàtica -el que es coneix com a «alfabetització digital»-, accés gratuït a Internet, orientació social a la xarxa, suport a les entitats i associacions del barri, tallers i cursos variats i suport individual a persones que necessiten fer tràmits i gestions telemàtiques.Totes aquestes activitats van adreçades a la població general, però amb una discriminació positiva cap a les persones en risc social, especialment si necessiten millorar les seves capacitats per poder superar les seves dificultats d'accés a les tecnologies de la informació per evitar quedar excloses de la comunitat.