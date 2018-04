Les peticions per tenir barraca a Fires es podran presentar del 4 al 22 de maig

L'Ajuntament de Girona va aprovar divendres les bases reguladores de les condicions d'adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a La Copa durant les Fires de Sant Narcís. Enguany s'instal·laran un total de 21 barraques a l'esplanada de La Copa, el punt central de la gran festa de la ciutat.

Les sol·licituds per participar-hi es podran presentar del 4 al 22 de maig. Podran formar-ne part, per un costat, les entitats associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys i, per l'altre, les associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona.

La regidora de Dinamització del Territori de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha explicat que aquest any hi haurà dues parades menys a La Copa per motius de seguretat indicats per la Generalitat.