Salt El parc de la Massana acull diferents activitats per la Feria de Abril

El parc de la Massana de Salt acull aquest cap de setmana diferents activitats per celebrar la Feria de Abril. L'Associació Cultural Algarabía, amb el suport de la Federació Unió d'Empresaris de Salt i la col·laboració de l'Ajuntament de Salt, organitza dos dies plens d'activitats per a tots els públics. Hi ha des de sevillanes fins a una masterclass de zumba, passant per rumba, ball en línia, una actuació de l'escola de ball o un concurs de sevillanes. També, actuacions en directe de Toni Torres i música amb Narcís Carreras, entre altres.