Agafa l'AP-7 en sentit contrari i mor en un xoc a Sarrià de Ter

Va conduir en direcció contrària i va acabar morint en un accident de trànsit a l'autopista a ­Sarrià de Ter. Aquesta és la tràgica història que va succeir aquest diumenge cap a la mitjanit a l'autopista AP-7 al seu pas per les comarques gironines.

El sinistre viari mortal va desencadenar-se després que la conductora d'un turisme fes mitja volta, saltant-se les cadenes, al peatge de l'autopista de Fornells de la Selva. I a partir de llavors, va conduir en contra direcció per aquesta via ràpida durant uns deu quilòmetres fins al punt on es va produir l'accident mortal.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el succés, que s'apunta que podria haver-se produït per un problema de desorientació. Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona estan investigant el succés. Està previst que els forenses de l'Institut de Medicina Legal de Girona practiquin l'autòpsia a la difunta.

La víctima mortal de l'accident de trànsit és una jove de 24 anys, Gladys Pozuelo. Era veïna de Santa Coloma de Farners.

Els fets es van començar a desenvolupar pels volts de les dotze de la nit, quan els Mossos d'Esquadra van començar a rebre trucades a través del 112 d'altres usuaris de la via que veien un cotxe anant en sentit contrari des de Fornells i en direcció a Girona.

El cotxe, un Renault Clio, va conduir en sentit contrari des del peatge de Fornells quan va fer mitja volta, segons fonts policials, fins a Sarrià de Ter, on a l'altura del quilòmetre 58 va xocar frontalment contra un altre cotxe. La conductora del vehicle infractor va perdre la vida en el xoc. En l'altre vehicle, un Mercedes, hi anaven dues persones, que van resultar ferides de poca gravetat i van ser traslladades pel SEM en ambulància fins a l'hospital Trueta.

Les causes de l'accident de trànsit mortal es desconeixen i els Mossos d'Esquadra tenen la investigació oberta. Quant a l'afectació viària, el trànsit es va restringir fins pels volts de dos quarts de dues de la matinada. Arran del succés es van activar quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i el servei psicològic del SEM.

Aquest accident de trànsit no és el primer que s'inicia o té lloc en un peatge. El febrer de 2016, un camioner va morir en patir un accident a Vilademuls. L'home va caure de forma fatal en ajudar el seu company a canviar de sentit aixecant la corda que separa els carrils del peatge.