Mil euros per gaudir de l'experiència de comprar al petit comerç de Girona

La Glòria Calvo ha estat la clienta afortunada del sorteig de mil euros de la campanya de l'associació Girona Centre Eix Comercial pensada per promocionar l'experiència de compra al comerç de proximitat que representa. La guanyadora, acompanyada de la seva filla, la gerent i professionals de l'associació, han recorregut durant tot el matí diferents botigues de la ciutat adherides a Girona Centre per bescanviar el xec regal pels productes desitjats, des de sabates, fins a ulleres o perfums, per a ella i per a la seva família. La Glòria Calvo ha agraït el regal i sobretot el tracte que li han ofert a les botigues.

Per la seva banda, la gerent de l'associació, Mònica Bartrina, ha destacat l'èxit de la campanya entre els comerços associats. Ambdues han posat de manifest la bona estona que han passat.