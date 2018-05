La plaça Miquel de Palol de Girona tindrà una coberta

L´Ajuntament de Girona construirà una coberta a la plaça de Miquel de Palol, tal com van escollir els veïns i veïnes en la consulta dels pressupostos participats del 2017 al barri de la Devesa-Güell. Divendres passat, el consistori va aprovar inicialment el projecte.

La superfície sobre la qual s´actuarà és de 150 metres quadrats i la coberta s´ubicarà a l´extrem de la plaça que limita amb el carrer de Bernat Boadas i el passatge dels Massaguer. El projecte no preveu modificar ni el paviment ni la distribució actual de la plaça i només considera la construcció d´un cobert per generar una zona d´ombra i de protecció en cas de pluja.

L´alçada prevista de la pèrgola és de quatre metres i se sustentarà sobre pilars de fusta laminada que es fixaran a unes platines metàl·liques. El sostre de la coberta serà de fusta i incorporarà una làmina asfàltica per garantir-ne la impermeabilització.

El pressupost total del projecte, redactat per l´arquitecte Ricard Turon, és de 45.377, 66 euros (IVA inclòs) i els veïns van acordar destinar-hi 11.000 euros de l´assignació pressupostària que va tenir el barri el 2017. Quan s´aprovi definitivament, es farà la licitació del projecte i, un cop adjudicat, el termini d´execució previst de les obres és de sis setmanes.

El regidor d´Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l´Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha assenyalat que "es tracta d´una demanda dels veïns del barri per tal de poder optimitzar i augmentar els usos i les activitats que es porten a terme a la plaça i, en definitiva, per millorar la cohesió social del sector".