Premien un curt no sexista fet per tres gironines

El clip "Sóc dona", de l'equip de l'Espai Jove Güell de l'Ajuntament de Girona, format per Aissatou Sankareh, Fatumata Saho i Setu Konteh, amb el suport del personal de Salesians Girona, ha estat guardonat en la novena edició del concurs (RE)Imagina't –Fem un clip no sexista-, impulsat per l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.



El vídeo ha guanyat en la modalitat B, destinada a joves d'entre 17 i 18 anys, que premia les creacions audiovisuals que defensin l'ús no sexista ni endrocèntric dels mitjans audiovisuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les entitats de gènere i LGTBI, amb una durada màxima de 30 segons. Com a guanyadores tindran la possibilitat de participar, amb tot el seu grup classe, en un taller de muntatge col·laboratiu amb un enginy tecnològic Mash Up Table.





SÓC DONA from Omar Sánchez Moreno on Vimeo.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas , ha felicitat les guanyadores i ha destacat el valor pedagògic del concurs. "Ens cal continuar avançant en la, especialment entre els adolescents. Per això són necessàries iniciatives com aquesta, que utilitzen precisament el seu llenguatge per fer arribar aquest missatge", ha assenyalat.El concurs (RE)Imagina't és un a iniciativa de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació adreçada a grups de nois i noies d'entre 14 i 18 anys dels centres d'educació formal i d'entitats d'educació en el lleure dels municipis que formen part d'aquest Observatori. També pretén impulsar la creació participativa dels nois i noies i incentivar-los a construir nous models comunicatius que encarin positivament la diferència sexual i les identitats de gènere.