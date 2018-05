Dates: Quan es Girona: Temps de Flors 2018?

Plànol dels espais, serveis i horaris 2018

Horari d'obertura dels espais florals: de 10 a 22 h. Dimecres 16 i dissabtes 12 i 19 de maig de 2018 l'horari s'amplia fins a les 24 h.

Un itinerari artístic per l´espai natural entre el passeig Arqueològic i el riu Galligants sota el nom de Pla V i la Girona Temps de Flors són dues de les principals novetats de l´edició d´enguany de l´esdeveniment. i la incorporació dels jardins de la Devesa al recorregut de l´exposició floralsón dues de les principals novetats de l´edició d´enguany de l´esdeveniment.

Girona, Temps de Flors s´obre a la natura en la 63a edició de l´esdeveniment, que tindrà lloc del 12 al 20 de maig. Propostes com l´itinerari artístic Pla V, que transcorre per l´espai natural entre el passeig Arqueològic i el riu Galligants, o la incorporació dels jardins de la Devesa en el recorregut de l´exposició són dues de les principals novetats de la mostra floral del 2018. Enguany cal destacar també l´obertura de nous espais com els jardins del Campaner, al costat de la Catedral, que és el primer cop que es podran visitar, o la incorporació de la plaça de la Independència al recorregut de Temps de Flors, amb un projecte del Girona FC.

L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l´Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, han presentat aquest matí els aspectes més destacats de l´edició 2018 de Girona, Temps de Flors, que comptarà amb un total de 203 projectes dividits en 157 espais.

"En aquesta edició de Temps de Flors fem una mirada ambiciosa de la ciutat cap al seu entorn més proper i cap als parcs urbans, com és el parc de la Devesa. A més, continuem fent esforços per millorar la mobilitat dels visitants i esponjar els recorreguts per fer més còmoda la visita i per acostar més gent cap als barris", ha subratllat l´alcaldessa de Girona, qui ha remarcat que Temps de Flors "és un acte d´orgull ciutadà" i "un projecte ambiciós de transformació de la ciutat" que seria "impossible d´assumir" sense la col·laboració de les entitats que ho fan possible, més l´aportació dels patrocinadors i els espònsors. En la mateixa línia, la regidora Glòria Plana Yanes ha ressaltat que els "projectes florals són realitzats de forma desinteressada per voluntariat que posa una gran dosi de voluntat i d´esforç i, per això, tots ells són imprescindibles".

Girona, Temps de Flors forma part aquest any de les activitats que es promocionen sota el segell de l´Any Europeu del Patrimoni Cultural des de la Generalitat de Catalunya. En l´àmbit cultural cal ressaltar el protagonisme dels museus de la ciutat durant l´esdeveniment. Durant la mostra, es podrà veure una exposició de l´artista saltenc Joan Mateu a la Casa Pastors, sota el títol de "L´oblit de la forma", que s´inaugurarà el dia 10 de maig. A més, la Casa Masó inaugurarà la seva nova mostra "La casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya" el dia 18 de maig, jornada que coincideix amb el Dia Internacional dels Museus i que la mateixa Casa Masó aprofitarà per estrenar quatre noves sales de la casa que s´incorporaran a la ruta. En el marc del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, i la Nit dels Museus, el 19 de maig, els museus de la ciutat oferiran jornades de portes obertes i han programat diverses activitats. Cal destacar també les mostres que s´oferiran durant els dies de l´exposició floral al Museu d´Història de Girona ("El tren de la modernitat"), al Bòlit ("Flors de postal") o a La Mercè ("Bons auguris").