Queixes per la utilització d'insecticides per lluitar contra els fongs a la Devesa

L'Ajuntament de Girona preveu aplicar diferents tractaments contra dos tipus de fongs que afecten els plàtans del parc de la Devesa. Les mesures previstes des d'avui i fins dijous (de les onze de la nit a les sis de la matinada) ha causat el rebuig i les queixes d'alguns veïns del barri de la Devesa- Güell i d'usuaris del parc en considerar que alguns dels productes no són els adequats.

En concret, es farà un tractament fitosanitari pel control de la Corythucha ciliata i l'O idium platani que afecten els arbres del parc de la Devesa. Els productes que està previst utilitzar són el Decis Protech (un insecticida en base de D eltametrina al 1,5%) i Domark Evo (fungicida a base de Tetraconazol al 12,5%).

Segons els veïns, alguns d'aquests productes no estan permesos pel Ministeri d'Agricultura per a la intervenció contra les plagues. En aquest setit, a més, asseguren que aquests elements són molt tòxics i perillosos per al medi aquàtic, en aquest cas, per al riu Ter. Tampoc comprenen que s'hagi de fumigar quan, a parer seu, es podria fer per mitjà d'injeccions als arbres per guanyar efectivitat i per evitar que l'insecticida es dispersi.



Avís preventiu

El mateix Ajuntament indica condicionants preventius per seguretat com ara tancar balcons i finestres durant el tractament. També recollir els animals, objectes, roba i aliments de finestres i balcons. Fa unes setmanes, ja hi havia la intenció d'una actuació similar al parc, però es va acabar suspenent.