Rubau signa el contracte per aixecar la nova Clínica Girona

La UTE liderada per construccions Rubau, juntament amb Ortiz i Agefred s'han signat el contracte per aixecar la nova Clínica Girona, amb un pressupost de 49 milions d'euros. L'inici de les obres es preveu imminent, per la qual cosa s'estima que la nova infraestructura sanitària estarà acabada a finals del 2020.

La UTE havia guanyat el concurs però ha estat negocinat diferents serrells abans de firmar el contracte. Mentrestant, una altra empresa ha enderrocat ja quasi totes les naus que ha d'ocupar la futura clínica.

S'ubicarà a l'entrada sud de la ciutat,, ocupant prop de 40.000 metres quadrats, fet que suposa triplicar la superfície actual. S'ampliarà considerablement l'àrea quirúrgica i l'hospital de dia per potenciar la cirurgia ambulatòria i els nous tractaments amb l'última tecnologia. A més, també s'impulsarà la part de cardiologia i la de diagnòstic per la imatge.