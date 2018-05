24 de maig: ja hi ha data per a la reunió Madrenas-Millo

El 24 de maig, a Girona -està pendent de veure si serà a l'Ajuntament, a la Subdelegació del Govern espanyol o en terreny 'neutral'- l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el delegat del Govern espanyol, Enric Millo, es reuniran per abordar "temes i propostes" d'interès per als gironins i que impliquen les administracions central i local. Madrenas havia proposat com a data possible el 17 de maig; aquest dimecres al matí, a Girona, Millo ha confirmat que la trobada serà una setmana més tard.

Quins seran els projectes de què es parlarà encara no està concretat; en aquest sentit, Millo ha explicat que els respectius gabinets estan tancant quin serà l'ordre del dia. Això no obstant, l'alcaldessa ja havia avançat la intenció de situar projectes polèmics, pel retard que acumulen, com el nou Arxiu Provincial o la modernització de la planta incineradora de Campdorà, pendent d'un ajut de la Generalitat bloquejat pel Consell de Ministres.



"No vull una reunió política"

En aquest context, el delegat del Govern central insisteix que la trobada no és "política" sinó de "treball", de manera que, al seu criteri, no pertoca abordar les càrregues policials de l'1-O a la ciutat. L'alcaldessa entén que correspon parlar d'assumpcions de responsabilitats per l'actuació de la Guàrdia Civil, però Millo considera que la reunió s'ha de cenyir a parlar de projectes que "repercutiran en el benefici dels ciutadans". El delegat espera que la trobada serveixi per obrir una nova fase marcada per la col·laboració "necessària" entre les dues institucions.

La placa de la plaça U d'Octubre

Així mateix, Millo ha confirmat que espera el dictamen de l'Advocacia de l'Estat sobre el contingut de la placa que presideix la plaça de l'U d'Octubre (abans de la Constitució). L'"opinió" del delegat és que el text del professor de la UdG Xavier Antich -"Només hi ha una cosa pitjor que l'oblit. No saber que s'oblida"- resumeix el relat "d'una part" de la ciutadania i això, diu, "ofèn" l'altra. En cap cas qüestiona el canvi de nom, "potestat de l'Ajuntament", tot i que espera que "algun dia" un nou consistori retorni a la plaça el nom original: "de la Constitució".