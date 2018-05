Apareixen tombats a terra alguns dels Tòtems de la Dignitat de Girona

Alguns dels tòtmes, per terra.

Alguns dels tòtmes, per terra. Tapi Carreras

Alguns dels "Tòtems de la Dignitat" que hi ha instal·lats a la Gran Via de Jaume I de Girona han aparegut tirats per terra. Aquests objectes estan dedicats als independentistes empresonats i als que estan a l'estranger. És el segon matí que algunes d'aquestes escultures apareixen bolcaldes.

Fa uns dies, els tòtems van acabar destrossats per l'acció d'un grup d'almenys cinc persones que van actuar amb ganivets i la cara tapada. Aquest tipus d'atac ja s'havia produït dies enrtera a l'anterior ubicació, la plaça de la Independència. Actualment, estan situats a la seu de la Generalitat, just davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

Després de l'atac i de les identificacions policials, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va recuperar sis dels retrats i té previst reposar-los tots.