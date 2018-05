Girona serà la ciutat convidada a la Fira del Vi de Falset

Girona serà la ciutat convidada de la 23a Fira del Vi de Falset. Per això, el Centre Cultural La Mercè acollirà avui a les vuit del vespre la presentació oficial de les jornades enològiques, organitzades per l´Ajuntament de Falset, que se celebraran a la capital del Priorat els propers 4, 5 i 6 de maig.

L´acte comptarà amb la presència de l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; de l´alcalde de Falset, Jaume Domènech, i del president del Consell Regulador de la DO Protegida Oli Siurana, Antoni Galcerán, a banda d´un centenar de professionals del sector de l´enologia. Madrenas agraeix en nom de Girona el fet de ser la ciutat convidada a la Fira: "És una oportunitat per reforçar els llaços entre Girona i Falset i, sobretot, per donar a conèixer els productes del Priorat a casa nostra i els nostres al Priorat, a més de reforçar la capitalitat de Girona en l´àmbit gastronòmic", assenyala.

Durant la presentació, s´oferirà un concert de tangos a càrrec del Quintet Montsant i es farà pública la tapa de l´oli de la DOP Siurana. A més a més, els assistents també podran fer un tast de vins de la DOQ Priorat i de la DO Montsant.

Girona serà present a la Fira aquest cap de setmana amb un estand promocional on es donarà a conèixer informació turística de la ciutat i on s´oferiran tastets gastronòmics amb productes gironins. A més, el professor de l´Escola d´Hostaleria i Turisme de Girona, Oriol Blanes, farà una xerrada sobre la gastronomia de Girona el dissabte a dos quarts d'una del migdia. La regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l´Ajuntament de Girona, Glòria Plana, assistirà a la inauguració de la Fira el mateix dissabte.