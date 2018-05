El govern del PP respon deu mesos després una carta de l'Ajuntament sobre l'Arxiu

Deu mesos. Aquest és el temps que va trigar el govern del PP a respondre una carta de l'Ajuntament de Girona per desencallar la construcció del futur Arxiu Provincial. El govern central va rebre la missiva l'1 de setembre de 2015 i no va respondre fins a l'11 de juliol de 2016. Per això, dins del consistori gironí hi ha un profund malestar perquè el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, mani ara la pressa a l'Ajuntament perquè respongui sobre el nou conveni, que li va fer arribar fa dos mesos.

Dins del govern local ha caigut molt malament que Millo els acusi a ells d'estar paralitzant el projecte, després dels reiterats incompliments per part del govern popular. L'1 de setembre de 2015, el ministeri d'Educació, Cultura i Esports va rebre una carta de l'Ajuntament de Girona on demanava informació sobre l'estat de l'operació de permuta necessària per poder construir el futur Arxiu: segons l'acord al qual es va arribar fa uns anys, l'Ajuntament cedirà una parcel·la municipal de Fontajau (on hi havia els antics barracons de la facultat de Dret de la UdG) i, a canvi, l'Estat cedirà al consistori el convent de Sant Josep, on s'ubica l'Arxiu actualment.

En la seva missiva de resposta, el juliol de 2016, el Ministeri va admetre el seu retard i va demanar perdó: «Voldria expressar-los les meves disculpes pel retard en la resposta, ja que, encara que des d'aquesta Gerència es van recabar de forma immediata les instruccions corresponents de l'òrgan competent en la matèria i actual titular de l'immoble de la plaça de Sant Josep, la Direcció General de Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, insistint en diverses ocasions en aquesta petició, no s'ha rebut resposta fins ara», diu la missiva, signada pel secretari tècnic d'Infraestructures, Jose María Mediero López.

A partir d'aquí, el Ministeri va anunciar al consistori la necessitat de replantejar el projecte, tant en relació a l'espai a cedir per a la construcció de l'edifici com, un cop s'hagi construït, gestionar les zones contigües de la nova edificació, amb l'objectiu que siguin d'ús públic continuat.

En la carta, la Gerència proposava també una reunió amb el consistori per parlar dels diferents aspectes relacionats amb l'execució del nou edifici, i demanava al consistori que designés una persona de referència per fixar els detalls de la reunió, que es va acabar celebrant, tot i que a hores d'ara el conveni encara no s'ha materialitzat.



Incompliment històric

L'Arxiu Provincial és un dels grans incompliments del govern del PP amb Girona. Està encallat des de l'any 2007, i en aquests moments no hi ha previsió que s'acabi abans del 2021. El projecte requereix una inversió de deu milions d'euros però, fins ara, els pressupostos generals de l'Estat han anat destinant partides molt minses al projecte, que al final no s'acaben executant i queden pendents per a l'any següent. Aquest any, per exemple, la partida és de 120.000 euros.

Fa uns dies, Millo va acusar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, d'haver estat ella qui havia encallat el projecte. Segons va revelar el delegat del govern a Catalunya, fa més de dos mesos que va enviar al consistori un esborrany de conveni per a la cessió dels terrenys, però encara no ha obtingut resposta. Millo va atribuir-ho a la decisió de Madrenas d'haver trencat les relacions entre l'Ajuntament i el govern de l'Estat: «Mentre l'alcaldessa mantingui la seva actitud de paràlisi, no podrem tirar-ho endavant», va afirmar.

Davant d'això, Madrenas va acceptar reunir-se amb ell, però li va exigir que la trobada no sigui un mer formalisme de cara a la galeria sinó que va reclamar a Millo que porti calendaris i inversions concretes. També li va assegurar que els serveis tècnics municipals estan estudiant l'esborrany que els ha fet arribar l'Estat i va considerar que, després de deu anys d'incompliments, no és el moment de manar la pressa.