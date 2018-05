Persecució policial per detenir uns lladres a Salt

Persecució policial per detenir uns lladres que havien robat un vehicle a Vic feia cinc dies. Els Mossos d'Esquadra van començar el seguiment del cotxe d'alta gamma sospitós a Girona i, un cop va arribar a Salt, la Policia Local va veure el vehicle que anava circulant de forma temerària, motiu pel qual va iniciar una persecució del cotxe, que anava a gran velocitat pel municipi i el qual, finalment, van poder interceptar al polígon de Montfullà. De dins del vehicle en van fugir dos dels tres ocupants i els agents de la Policia Local van recuperar el vehicle i van portar a comissaria un home, de nacionalitat marroquina, per ser interrogat pels fets.

El vehicle sostret és d'alta gamma, un Mercedes S350 esportiu. La persecució va succeir cap a les set del matí i els Mossos van poder arrestar un altre dels ocupants del cotxe, el conductor: un home de nacionalitat espanyola que compta amb antecedents policials, i al qual els Mossos acusen de ser el presumpte autor del robatori del vehicle així com d'un delicte contra la seguretat del trànsit, per la seva conducció temerària.

Aquest home va ser localitzat i arrestat pels Mossos al carrer Torras i Bages de Salt. L'altre implicat en els fets, un home de nacionalitat marroquina, va ser localitzat més tard per la policia. Els tres implicats van ser interrogats per la policia i dels dos no detinguts en el moment dels fets encara no va transcendir què se'ls imputa. Aquests tres individus que anaven en el cotxe robat acumulen diversos antecedents policials sobre tràfic de drogues i robatoris violents, entre d'altres. Els Mossos investiguen per què van robar el vehicle i si aquests han participat en algun fet delictiu. També analitzaran el cotxe robat per veure si traginaven algun tipus de substància estupefaent.