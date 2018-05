Temps de Flors 2018: Què és el Pla V?

El Pla V (de verd) és una proposta per ampliar la mirada i abast de Temps de Flors. Busca obrir aquest esdeveniment a la natura mitjançant un itinerari artístic que transcorre per l'espai adjacent al passeig Arqueològic i el riu Galligants.

L'objectiu del Pla V, és convidar que la gent surti per una estona de la Girona més monumental per passejar i descansar per una zona més natural, tot experimentant una visió artística alternativa en la qual els elements naturals derivats del procés de recuperació d'aquest espai es converteixen en el material de base de les intervencions artístiques.

Al llarg de l'itinerari proposat, es podran trobar 10 intervencions artístiques de land art, que combinen projectes específics de Temps de Flors amb els que s'han elaborat en el marc del 1r Festival Internacional Art&Gavarres 2018, organitzat conjuntament pel Consorci de les Gavarres, l'Ajuntament de Girona i el Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Aquestes propostes artístiques es podran visitar fins al 24 de juny