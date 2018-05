Les xifres de Temps de Flors

Girona, Temps de Flors torna un any més a la capital comarcal. Són ja més de sis dècades que aquest esdeveniment es posiciona com el reclam turístic per excel·lència de la ciutat. I any rere any aconsegueix seguir creixent. Per això és considerat un dels més singulars i atractius de la ciutat.

Durant 9 dies es podran veure 203 projectes florals en un itinerari configurat per monuments, patis privats, jardins històrics i racons emblemàtics de la ciutat. Els projectes florals els han dividit en tres categories de participació i un Pla V. 132 projectes seran exposicions florals en patis, monuments i jardins. Hi haurà 50 exposicions florals urbanes i 11 establiments amb decoració floral. El Plan V estarà format per 10 intervencions artístiques.

Tots fem Temps de Flors

L'exposició d'aquest any ha rebut 220 sol·licituds de participació de persones aficionades, floristes, escoles i artistes de tots els camps. A més a més de molts professionals que s'organitzen a través de quatre associacions: Amics de les Flors, Amics de la Girona Antiga, Amics dels Jardins Històrics i Paratges Naturals d'Interès Singular i Associació Floral de Girona.



Pel que fa a les empreses proveïdores, són més de 100 les que s'encarregaran d'aportar el material necessari per a la construcció dels muntatges florals.



36 entitats patrocinadores, les quals busquen ajudar a finançar l'esdeveniment.

més de 1.100 voluntaris i més de 80 persones d'equips de les brigades municipals de jardineria, de transport, de fusteria, de pintura, d'enllumenat, de tallers i d'obres i de suport tècnic a l'organització. L'enllestiment dels projectes dissenyats es duu a terme una setmana abans de la inauguració del Temps de Flors. On preparen els diferents elements dels projectes finals i es comencen a planificar les tasques de muntatge en els espais escollits.

Temps de Flors; Més de 250.000 visitants previstos

més de 250.000 visitants passin per la ciutat, per contemplar les espectaculars exposicions florals que dotaran Girona d'un ambient primaverenc i viu. El fet que hi pugui haver una afluència tan gran de visitants fa que per aquest esdeveniment Girona se centri amb els seus punts d'informació. Durant els 9 dies de Temps de Flors , s'espera que

Més de 100 persones donaran servei d'hostes i hostesses, informació i seguretat en l'itinerari floral. I més de 80 activitats paral·leles seran les encarregades de formar aquests 40 punts d'informació, destinats a facilitar l'experiència dels visitants.