Allau de compradors en la primera jornada del Shopp Out

Primera jornada massiva del Shopp Out, la iniciativa de shopping social que organitza la fundació Ramon Noguera. Centenars de persones van aprofitar el primer dia per remenar i buscar entre els 4.000 metres quadrats d´expositors de 40 marques de moda. L´esdeveniment s´ha convertit en un clar referent de les fires amb descomptes importants que es fan a Girona amb el gran afegitó que el 5% de les vendes que es facin durant els quatre dies es destinaran a impulsar projectes socials de la Fundació. Hi ha expositors que plantegen descomptes de fins al setanta per cent. Segons l´organització, es tracta del shopping social més important de l´Estat pel volum que ocupa.