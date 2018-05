Girona serà la ciutat convidada de la 23a Fira del Vi de Falset, que se celebrarà a la capital del Priorat els propers 4, 5 i 6 de maig. Per això, el Centre Cultural la Mercè va acollir ahir al vespre una presentació de la Fira. Girona serà present al certamen amb un estand promocional on es donarà a conèixer informació turística de la ciutat i on s'oferiran tastets de productes gironins.