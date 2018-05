Els 6 llocs imprescindibles del Temps de flors

Falten pocs dies perquè Girona s'ompli de flors, aromes i art. Temps de Flors és una bona manera de redescobrir la ciutat i els seus llocs més visitats. Hem recopilat els llocs més emblemàtics de Temps de Flors, que es celebra del 12 al 20 de maig, perquè no te'n perdis cap.

1. Escales de la catedral

Un dels punts més concorreguts del Temps de Flors i el muntatge més esperat, de tots. Tant si és una catifa de flors espectacular, com un conjunt de miralls, l'escalinata de la catedral és la visita obligada i la fotografia icònica de l'exposició.

2. Pla V

El Pla V, de verd, és un projecte que pretén apropar la natura a Temps de Flors, amb un recorregut per l'espai adjacent al Passeig Arqueològic i el riu Galligants. L'itinerari consta de 10 intervencions artístiques de land art, i permet passejar, sortit del bullici de Girona i respirar natura.

3. Els ponts de l'Onyar

Cada any, els ponts que travessen l'Onyar es vesteixen de gala pel Temps de Flors. Adornats amb flors i altres elements, són un dels punts preferits pels visitants per a fer una panoràmica de Girona adornada per les flors.

4. Plaça dels Jurats

Entre el Riu Galligants i els Jardins Arqueològics, es troba la plaça dels Jurats, on cada any es troba un dels muntatges més espectaculars de la mostra. Val la pena fer les fotos des de dalt els Jardins, per a tenir una vista general de tota la plaça.

5. Banys Àrabs

Per a visitar aquest espai s'ha de superar una cua llarga i al sol, però val la pena. Els banys àrabs, ja sense decoració, són un dels espais més bonics de la ciutat, però durant Temps de Flors, la piscina central passa a ser espectacular.

6. Soterranis de la Catedral

Escollits pels lectors com un dels millors espais l'any passat, els soterranis de la Catedral són un d'aquells espais que normalment no són oberts i que Temps de Flors ofereix la possibilitat de visitar.