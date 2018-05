Jutgen un lladre per setena vegada per un nou robatori

L'Audiència de Girona jutjarà avui al matí l'acusat d'un robatori amb força que va irrompre en un bar de la ciutat de Girona per endur-se els diners de la caixa enregistradora. L'acusat –de nacionalitat espanyola i condemnat fins a 6 vegades per delictes del mateix tipus– va accedir a l'establiment el passat 27 d'agost del 2017. Ho va fer de matinada, quan el bar estava tancat al públic, trencant la porta posterior amb una pedra de grans dimensions amb el que el ministeri fiscal considera l'objectiu «d'apoderar-se de tot el que hi hagués». Així doncs es va emportar la caixa enregistradora (que contenia un total de 1.600 euros en bitllets, monedes i diversos tiquets del local), una impressora i un lector de bitllets.

No va ser fins més tard que els agents de la policia local de Salt el van enxampar circulant pel carrer Major amb la caixa enregistradora a dins del vehicle, en la qual hi havia un total de 409 euros i els tiquets del bar. L'home s'enfronta ara a 4 anys de presó però no haurà de fer efectiva cap suma en concepte de responsabilitat civil, ja que l'amo del bar va renunciar a la reclamació dels danys.