L'atleta Núria Picas enceta un cicle de xerrades a les biblioteques sobre viatges

La sisena edició del cicle de xerrades sobre viatges "A la carretera" s'inici avui amb una xerrada de l'ultrafondista Núria Picas (20:15 hores) a la biblioteca Ernest Lluch. a. Les biblioteques de Girona, juntament amb la llibreria Ulyssus, conviden a través d'aquestes xerrades a descobrir diversos indrets del món de la mà de persones viatgeres escriptores disposades a compartir les seves experiències de viatge a l'entorn d'una afició, d'una inquietud personal o d'una opció professional, i a conèixer els llibres en què han traslladat aquestes vivències.

L'eix central del cicle, que tindrà lloc durant sis dijous consecutius, a partir d'avui, són les xerrades de persones viatgeres i exploradores a qui el fet de viatjar ha influït de forma important en el seu trajecte vital i ha suposat una font d'experiència, de coneixement i de sensacions rellevant.

Les xerrades d'aquesta sisena edició comencen demà a la Biblioteca Ernest Lluch amb la corredora Núria Picas, campiona de l'Ultra Trail World Tour, que parlarà de el seu recorregut esportiu a partir d'una filosofia de vida basada en la mentalitat positiva i la força de voluntat. La següent parada anirà a càrrec de Conxita Tarruell, que visitarà la Biblioteca Salvador Allende el 10 de maig i comentarà els viatges solidaris per Senegal i Gàmbia i exposarà com aquest tipus de viatges són una oportunitat excel·lent per conèixer, compartir i descobrir altres maneres de viure i d'entendre el món.

El poeta Jordi Solà Coll, guanyador del Premi de Poesia Miquel Martí i Pol de Roda de Ter 2016, farà un repàs de la seva poesia a partir d'alguns paràmetres viatgers, visitant la Biblioteca Carles Rahola el 22 de maig. Andoni Canela visitarà la Biblioteca Just M. Casero el 31 de maig, on impartirà la conferència "En busca de lo salvaje" i narrarà els quinze mesos de ruta amb la seva família per diversos continents a la recerca de set animals amenaçats. El cicle es clourà a la Biblioteca Antònia Adroher el 7 de juny, on el gastrònom Jaume Fàbrega, col·laborador de Diari de Girona, presentarà els seus viatges en què la gastronomia ha estat una bona excusa per fer amistats i conèixer llocs i cultures diverses.

Les xerrades s'acompanyaran de seleccions de fons sobre viatges a cada biblioteca i d'altres activitats, com hores del conte, presentacions, exposicions, tallers per organitzar el viatge des de casa i el concurs de fotografia mitjançant Instagram "Els camins del teu viatge".

Cal destacar també la col·laboració de l'Aula d'Escriptura de l'Escola Municipal d'Humanitats que ha organitzat, del 25 al 29 de juny, un curs d'escriptura de viatges a càrrec de Gabriel Pernau, on es parlarà del sentit del viatge, s'establiran les característiques d'un bon relat de viatges, es parlarà del bloc de notes, dels objectius del text i dels perfils d'autors i de lectors.