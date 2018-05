El GEiEG proposa vint activitats d'estiu i aquest dimecres obre les inscripcions

El GEiEG posarà en marxa el període d'inscripcions per a les activitats d'estiu aquest dimecres vinent. Els tècnics de lleure grupistes han preparat vint propostes per a onze setmanes, és a dir del 25 de juny al 7 de setembre.

Aquest any, el GEiEG posarà en marxa les inscripcions online, que serà l'únic mètode per poder tenir la plaça. El procés serà exclusiu per a socis del 9 al 14 de maig. A partir del 14 de maig estarà obert a socis i no socis.

El GEiEG centra les seves activitats d'estiu tant a l'àmbit esportiu com de lleure. És per aquest motiu que els campus ja tradicionals de bàsquet, handbol, hoquei patins, patinatge, judo, gimnàstica rítmica, atletisme, futbol, rugbi, tennis, pàdel esports aquàtics i triatló es combinen amb diverjoc, Summer Fun (on tota l'activitat es fa amb anglès), Robòtica i creativitat, Esport i aventura, Funky i teatre musical. EL GEiEG organitza altres activitats dirigides a joves, om els casals de Setmana Santa o el Lleuresport de Nadal.