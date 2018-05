Girona atorga la llicència d'obres per a Casa Cacao, el projecte de Jordi Roca

L'Ajuntament de Girona ha atorgat la llicència d'obres per a la Casa Cacao, el projecte personal de Jordi Roca que girarà al voltant del món de la xocolata. El petit dels tres germans aixecarà a l'edifici de la plaça Catalunya un obrador –visible des del carrer- que també comptarà amb un espai de degustació i una botiga. A les plantes superiors hi haurà un hotel boutique que comptarà amb unes quinze habitacions i que dirigirà la dona del xef del Celler de Can Roca, Anna Payet. Casa Cacao es preveu inaugurar a principis de l'any que ve i suposarà una inversió de més d'1,18 milions d'euros. Fins ara, els germans Roca havien rebut el vistiplau de l'Ajuntament per fer treballs previs al local, que abans havia acollit un alberg i la Clínica Esperança. Ara, la llicència ja els hi permet tirar endavant el gruix de la reforma.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha atorgat aquest divendres la llicència d'obres per al projecte més dolç dels germans Roca: Casa Cacao. Serà una autèntica fàbrica de xocolata que impulsarà la projecció que els tres germans han donat a Girona, amb el triestrellat El Celler de Can Roca i la gelateria Rocambolesc (que va obrir fa sis anys al carrer Santa Clara).

Casa Cacao és el somni personal del més petit dels tres germans, el pastisser Jordi Roca, que es va endinsar en aquesta aventura juntament amb qui va ser el seu mestre, Damian Allsop. Ells dos han investigat noves tècniques i sabors i han viatjat fins a països del Centre i Sud-Amèrica, on compraran directament el cacau.

Segons recull la documentació de la llicència d'obres, el projecte suposarà una inversió d'1.185.137 euros. El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, explica que el termini per completar els treballs és de 36 mesos (que es poden prorrogar un any i mig més).

Però si tot va com preveuen els tres germans, Casa Cacao s'enllestirà molt abans. De fet, la intenció és que obri les seves portes ja aquest proper 2019. Ara, amb la llicència, els germans Roca podran tirar endavant el gruix de l'obra: la reforma interior de l'edifici. Els obrers, però, ja hi treballen des de la tardor de l'any passat, quan l'Ajuntament va permetre que s'hi fessin diferents treballs previs (com ara netejar els espais i tirar envans a terra).



Obrador, botiga i hotel

Casa Cacao se situarà a l'edifici de la plaça Catalunya on abans hi havia hagut un alberg i que antigament havia acollit la Clínica Esperança. A la planta baixa hi haurà un obrador –visible des del carrer- que mostrarà com neix la xocolata dels grans de cacau, i com es treballa. L'espai també inclourà un bar per degustar les diferents elaboracions, amb una zona de pastisseria, i es completarà amb una botiga.

A les tres plantes superiors de l'edifici hi haurà un hotel boutique. Tindrà quinze habitacions i el dirigirà la dona de Joan Roca, Anna Payet.

El regidor d'Urbanisme agraeix "l'aposta" que els germans Roca han fet per la ciutat, que ha permès portar el nom de Girona "arreu del món". "Mai s'han oblidat dels seus orígens, i ara amplien presència en un edifici emblemàtic com és aquest de plaça Catalunya amb una activitat, la de veure tot el procés de creació de la xocolata, que és un negoci que fins ara no hi era a la ciutat", ha subratllat Alcalà. I ha conclòs: "Estem contents i orgullosos".