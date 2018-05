Un lladre entrarà a presó després de set condemnes

L'Audiència de Girona va condemnar ahir a 3 anys i un dia de presó un lladre multireincident que va irrompre per la força en un bar de Girona per endur-se els diners de la caixa enregistradora. L'acusat va accedir a l'establiment el passat agost trencant el vidre de la porta amb una pedra de grans dimensions i enduent-se els 1.600 euros que contenia. Aquesta no era la primera vegada que passava pels tribunals per delictes de robatori amb força. La d'aquest dijous va ser la setena vegada que se l'ha condemnat des del juliol de 2013, aquest cop amb una pena superior als 2 anys de presó i amb la qual haurà d'entrar a presó. De fet, el condemnat ja es trobava en presó preventiva per aquesta causa des de l'agost de l'any passat.

En un inici el ministeri fiscal li demanava 4 anys de presó, però la defensa de l'acusat, exercida per l'advocat Jordi Colomer, va aconseguir una rebaixa de la pena. Colomer va explicar que el pacte va servir també per evitar que el fiscal apliqués un agreujant de reincidència. El lladre no haurà de fer efectiva cap suma en concepte de responsabilitat civil, ja que l'amo del bar va renunciar a reclamar.