Més de 200 inscrits a la festa de divulgació de les ciències de la terra

Geolodia, la festa de divulgació de les ciències de la terra se celebra demà amb la participació d'unes 200 persones. L'activitat consta d'una sortida de camp guiada per geòlegs i es realitzarà a la Vall de Sant Daniel. Els inscrits,acompanyats d'experts i d'alumnat de batxillerat de diferents centres de la ciutat faran un recorregut per la vall.

Durant el recorregut es faran diferents parades en les quals els participants investigaran els aqüífers, l'energia geotèrmica, els fòssils de climes tropicals, els aiguats catastròfics del riu Galligants, les surgències de l'aigua picant i el treball de la pedra de Girona. L'activitat començarà a les 9.30 h i l'últim grup de persones sortirà a les 11 h.

L'activitat a Girona està organitzada pel Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (Geocamb), l'Ajuntament de Girona i el Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. El Geolodia es programa cada any a un municipi diferent amb l'objectiu d'acostar la geologia a la ciutadania i de promoure l'interès per la ciència i fomentar les vocacions científiques entre els més joves. La iniciativa està impulsada per la SGE, l'Associació Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT) i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME).