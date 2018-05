El govern de Girona traurà a concurs la freqüència de la ràdio municipal

L'Ajuntament de Girona té previst treure properament a concurs la freqüència de ràdio municipal. Des de l'any 2012, aquesta freqüència havia estat en mans de l'emissora La Xarxa, que durant tot aquest temps ha ofert continguts de proximitat a través d'un subcontracte amb la productora Girona Ràdio S.L. Ara, un cop caducada l'encomana de gestió a La Xarxa, aquesta ha manifestat que no té intenció de seguir explotant aquesta freqüència.

Fins al mes de juny, el consistori ha encarregat a la productora que segueixi emetent els mateixos continguts que fins ara. A partir de llavors, però, la intenció del govern local és treure la freqüència a concurs, ja que municipalitzar-la suposaria un cost massa elevat, superior als 200.000 euros. El consistori no ha volgut confirmar a quina quantitat ascendirà el concurs, però el PSC ha revelat que el govern els ha fet saber la seva voluntat de no destinar més de 30.000 euros a la ràdio municipal.

La productora Girona Ràdio S.L., liderada per Julià Bernabé i Eduard Cid, ha decidit que no es presentarà al concurs perquè considera que la quantitat que oferirà l'Ajuntament és massa baixa per poder seguir fent un producte de qualitat amb els treballadors que hi ha actualment (quatre en plantilla i dos autònoms). «El concurs que trauran no és suficient per continuar tirant endavant l'emissora, i per això no ens hi presentarem», assenyala Bernabé. Per tant, a partir del 30 de juny, l'emissora FEM Girona cessarà les seves emissions.

Malgrat que l'encomana de la gestió a la Xarxa va finalitzar l'octubre de 2017, l'Ajuntament la va prorrogar durant sis mesos, de manera que el conveni es va extingir oficialment el passat 30 de març. Des de llavors, el consistori ha encarregat a la productora que segueixi fent el programa, però només fins al 30 de juny. Llavors, la intenció municipal és convocar un concurs públic al més aviat possible.

En els darrers mesos, a més, les coses s'han complicat per a l'emissora. L'operadora de l'antena, Cellnex Telecom, va enviar una carta al consistori en què alertava que, segons indicacions del Ministeri, l'antena estava situada a Rocacorba i emetia per a tota la província, cosa que no podien fer en tractar-se d'una freqüència municipal. Per tant, s'exposaven a una multa. Davant d'això, l'Ajuntament i la Xarxa van treure l'antena de Rocacorba i ara només emet per Girona ciutat, cosa que ha reduït considerablement les possibilitats d'aconseguir publicitat.



Reglament i servei públic

En el proper ple municipal s'ha d'aprovar de forma definitiva el reglament de la futura ràdio i el seu establiment com a servei públic. L'equip de govern vol que la nova ràdio difongui informació de manera «veraç, objectiva, independent, plural i neutral», donar a conèixer l'activitat municipal, ser un mitjà de comunicació i expressió dels grups socials i entitats de la ciutat, fomentar el debat ciutadà i la cohesió social i garantir el pluralisme polític i social, entre altres objectius. A més, també es constituirà un Consell Assessor amb membres designats pel Col·legi de Periodistes, mentre que la direcció i control de l'emissora quedarà en mans de l'Ajuntament.

Per a l'equip de govern, la millor manera de vetllar per tots aquests objectius és traient a concurs la freqüència. El consistori ha estudiat la possibilitat de municipalitzar el servei, però el cost econòmic superaria els 200.000 euros, que consideren inassumible per a les arques municipals. D'altra banda, també han negociat amb els responsables de Girona Ràdio S.L. per veure si podien arribar a un acord, però no hi ha hagut entesa: Bernabé i Cid consideren que el pressupost que proposa l'Ajuntament és absolutament insuficient per poder mantenir una informació local de qualitat, i per això han renunciat a presentar-se al concurs.

Bernabé es mostra decebut per aquest final de FEM Girona: «Ens sap greu perquè teníem la il·lusió de ser l'emissora local de Girona, i en els darrers anys havíem treballat i fet molts esforços per anar en aquesta direcció, i pensàvem que podia tenir una continuïtat», assenyala.

Segons indica, ells han posat «el màxim» de part seva per arribar a un acord amb l'Ajuntament, ja que havien invertit molt temps i esforços en FEM Girona, però no es veuen en cor de seguir fent la mateixa programació amb una reducció substancial dels recursos i del personal, en un context en què la publicitat va a la baixa.

Bernabé assegura que tant a ell com a Cid la situació els sap greu, sobretot, per als treballadors de l'emissora, que seran els principals perjudicats pel tancament.