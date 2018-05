Incendi a la fàbrica de motos Gas Gas a Salt

Dotze vehicles dels Bombers de la Generalitat treballen des de dos quarts de cinc de la matinada en un incendi que afecta l'interior de la fàbrica de motos Gas Gas - Torrot al polígon industrial Torremirona, de Salt.



El foc, que ha començat per causes que encara no s´han determinat, afecta la part nord de la nau i ha fet caure alguna viga de la coberta. La intensa fumera, però, afecta la totalitat de la construcció.





12 dotacions #bomberscat continuen treballant per extingir l'incendi d'indústria de Salt. El foc està en fase de control pic.twitter.com/WW7LtgUIHr — Bombers (@bomberscat) 5 de maig de 2018

Vehicles d'emergències prop de la fàbrica de Gas Gas | Twitter @Estupid_merda

Projecte d'inversions a la planta

Una portaveu de la companyia ha assegurat que "el foc ha estat molt aparatós, perquè hi ha molt fum, però no ha afectat la part productiva de la planta i els elements estructurals de la planta estan bé". Ha afegit, que un cop extingit el foc es podran evaluar correctament els danys.La fàbrica de Gas Gas està en una nau de 10.000 metres quadrats totalment aïllada, de manera que no ha calgut fer cap evacuació. Tampoc no hi ha hagut cap persona ferida.El sotsinspector de Bombers Enric Cano ha explicat que quan han arribat les primeres dotacions hi havia molt de fum i temperatura. "Després s'ha pogut accedir a la coberta i obrir lluernaris. Un cop baixada la temperatura i amb menys fum, s'ha pogut entrar dins la nau i fer una extinció ofensiva", ha afegit.Cano ha matisat que sobretot s'han cremat dos o tres punts de la nau, que no està tota cremada i que es podrà salvar bona part del material.Gas Gas, un històric fabricant de motos de trial i enduro fundat a Girona va entrar en una profunda crisi fa uns cinc anys. Finalment, Torrot va fer-se amb els actius de la companyia amb l'objectiut de reflotar-la. En l'actualitat, la marca compta amb 150 treballadors i exporta el 90% de la producció.El darrer projecte anunciat és una inversió de 2 milions d'euors aquest 2018 per adaptar la fàbrica de Salt i poder començar a produir el sèrie la seva primera moto de trial elèctric (la nova TXE de GasGas). Fa només tres mesos, el conseller del grup, Iván Contreras, assegurava que la nova moto de trial elèctric permet avançar cap a un model de mobilitat sostenible. «La societat reclama vehicles que no contaminin per protegir l'entorn i reduir la contaminació», precisa. I va afegir: «Ja ho hem fet amb la MUVI, pensada per als entorns urbans; ara ho volem traslladar al camp, a les motos off-road, per evitar contaminar el medi ambient i eliminar el soroll dels motors en entorns sensibles».