El propietari de Gas Gas afirma que el foc només ha afectat un 5% de la planta

El propietari de Torrot Group-Gas Gas, Iván Contreras, ha fet aquest dissabte al migdia una crida a la calma a treballadors i clients després de l'aparatós incendi que s'ha produït aquesta matinada a la planta de Salt, en la que han arribat a intervenir fins una quinzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat. En una atenció als mitjans, Contreras ha comentat que, si bé en un principi es veia que el foc era "molt aparatós", quan s'han sufocat les flames s'ha vist que han afectat al voltant d'un 5% de la planta, en una zona on han cremat bàsicament cartrons. No hi ha afectacions estructurals a l'edifici ni tampoc a les línies de producció ni a la zona d'entrega de comandes. "La situació està bastant més controlada", assegura el propietari de Gas Gas qui ha explicat que ara els Bombers estan ventilant la planta i que, durant la setmana, es procedirà a condicionar, netejar i pintar la fàbrica per tornar al ritme habitual de treball.

Davant els micròfons, Iván Contreras ha llençat un missatge "de calma i agraïment", a tots els treballadors que s'han acostat aquest matí fins a Salt amb les seves famílies per interessar-se per la situació de la planta. També a empresaris del sector i clients que no s'han estat d'expressar el seu suport a la firma.

Contreras ha recordat que fa dos anys es va assumir la gestió de la fàbrica de Gas Gas que estava clausurada "i feta un cromo", ha indicat. "La tasca que hem fet en dos anys d'aixecar-la la continuarem, i la farem més forta", assegura. De fet, el fundador de Torrot Group ha explicat que aquest mateix dissabte Gas Gas competeix en un en una prova de "trial elèctric" a Sarrià de Ter i que també és present en una competició d'enduro a Portugal. També ha recordat que el 95% de la producció que surt de Salt s'exporta fora de l'estat espanyol. "Teníem ja molta entrega feta", ha assenyalat.



Controlat, però encara no extingit

Els Bombers de la Generalitat han informat aquest migdia al seu compte de Twitter que deu dotacions segueixen treballant en l'incendi, que hores d'ara dona per controlat, però no extingit.

Pel que fa a les circumstàncies del sinistre, pels volts de quarts de cinc de la matinada s'ha declarat el foc a la nau, de 10.000m?2; de superfície i ubicada al carrer Unicef número 17 del polígon industrial de Salt. No hi hagut ferits però sí s'ha desprès alguna jàssera de la coberta i s'ha originat una intensa fumera provocada per la combustió de pneumàtics, cartrons i altres materials. Hores d'ara s'investiguen les causes de l'incendi.