El PSC vol un model ambiciós i de qualitat

El PSC de Girona defensa que la ciutat ha de tenir una ràdio local de proximitat amb els recursos necessaris per garantir-ne la qualitat, tenir un projecte clar de creixement i assegurar la continuïtat dels professionals de la comunicació i del periodisme que hi treballen actualment. Per això, consideren que el model que els ha presentat l'equip de govern és clarament insuficient, tant pels recursos que proposa com pel model de gstió, que consideren que hauria de ser gestió directa.