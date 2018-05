El carrer del Carme de Girona serà compartit per cotxes i bicis

L´Ajuntament de Girona tirarà finalment endavant una de les propostes més reivindicades pels veïns de Girona Est: el carril bici que uneixi Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada i el Grup Sant Daniel amb el centre de la ciutat a través del carrer del Carme. La calçada, però, és massa estreta com per poder-hi fer un carril bici tradicional, de manera que el consistori ha optat per fer un «carrer pedalable». Així doncs, entre el pont de la Font del Rei fins al carrer Barranc, el carrer del Carme tindrà la calçada compartida per cotxes i bicicletes, per on no es podrà circular a més de 30 quilòmetres per hora. Tant per als veïns com per al consistori no és la solució òptima, però consideren que es tracta d´una bona opció per pacificar el trànsit d´aquest carrer.

El 13 d´abril, el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, i el regidor del barri del Carme-Vista Alegre, Eduard Berloso, es van reunir amb els veïns per exposar-los la proposta, que anteriorment ja havien presentat als habitants de Girona Est. Els responsables municipals van explicar que, amb l´amplada que té el carrer, i amb els dos sentits de circulació, és totalment impossible construir-hi un carril bici. Per això, han optat per transformar el carrer del Carme en el que s´anomena un «carrer pedalable» –com el que hi ha, per exemple, a Santa Eugènia– i incloure´l a la xarxa d´eixos viaris pacificats de la ciutat.

D´aquesta manera, la proposta del consistori és que el carrer del Carme, en el tram que va des del pont de la Font del Rei fins al carrer Barranc sigui de calçada compartida per cotxes i bicicletes, senyalitzat amb pintura reflectant i antilliscant, on els cotxes no podran passar de 30 quilòmetres per hora. D´aquesta manera, només hi haurà canvis constructius de vorera a l´altura del cementiri vell i l´estació de servei, on sí que hi ha prou espai i per tant serà viable separar les bicicletes dels cotxes.

Els veïns del Carme-Vista Alegre creuen que aquesta no és la solució que més desitjarien, però tot això els sembla una «bona cosa» per aconseguir reduir el trànsit, pacificar el carrer del Carme i incrementar l´ús de la bicicleta tant al barri com al conjunt de la ciutat.

Aquesta és, precisament, la intenció que té Alcalà: que els vehicles que vulguin anar més ràpid –als 50 quilòmetres per hora permesos a dintre de ciutat– passin pel carrer d´Emili Grahit, de manera que el carrer del Carme quedi bàsicament per als veïns. El regidor coincideix amb els veïns que no és la solució òptima, però creu que permetrà pacificar el trànsit i complir amb un compromís adquirit fa temps. L´objectiu del consistori és poder fer-ho realitat aquest any.